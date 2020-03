L’allarme dei veterinari: “Non pulite le zampe dei cani con la varechina”

Dopo migliaia di appelli da parte dei veterinari per tranquillizzare i proprietari di animali domestici che questi non sono portatori e non trasmettono il coronavirus, ora un altro allarme sta facendo preoccupare, quello dell’utilizzo della varechina per disinfettare le zampe degli animali una volta rientrati a casa. Il monito di pulire le zampe una volta rientrati in casa è da usare come buona regola sempre e non solo in questo periodo, ma evidentemente non è stato compreso al meglio, e molti per eccesso, hanno finito per farlo con soluzioni come varechina che hanno provocato ustioni alle zampe di molte bestiole.

“ La candeggina non va assolutamente usata neanche diluita – spiega Luca Robutti, presidente dell'ordine dei Medici Veterinari della provincia di Savona - Si rischia di fare dei danni anche molto seri. I cuscinetti nelle zampe sono molto sensibili, si potrebbero generare abrasioni o anche effetti peggiori qualora ad esempio l'animale poi si leccasse le parti trattate. Sul muso ancora più risolutamente no. Tra gli effetti nocivi potrebbe portare a vomito, erosioni della mucosa, del naso e delle labbra ”

E’ bene anche ricordare che il Covid-19, come spiegato dal Presidente dell’associazione Italiana Veterinaria Marco Melosi nella nostra intervista di qualche giorno fa: “ Ancora non si sa bene quanto il virus sopravviva sull'asfalto, con gli sbalzi di temperature o le piogge sembra che la sopravvivenza sia trascurabile ”. Anche l’Istituto Superiore della Sanità ha redatto un elenco di risposte, tra cui si legge: " La sopravvivenza del nuovo coronavirus negli ambienti esterni non è al momento nota con certezza. Se il cane viene a contatto con le zampe con secrezioni respiratorie espulse a terra da persone infette è teoricamente possibile che possa trasportare il virus anche se non vi sono al momento evidenze di contagi avvenuti in questo modo. È possibile al rientro a casa lavare le zampe del cane con acqua e sapone, analogamente a quanto facciamo con le nostre mani, avendo cura di asciugarle bene ”.