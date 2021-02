L'Etna torna a ruggire: chiuso pure l'aeroporto. Pioggia di sassi e cenere su Catania

Nonostante lo spettacolo unico, torna a far paura l’Etna che oggi è tornato ad eruttare dal cratere Sud-est, proiettando un’alta nube scura su tutta la zona visibile a chilometri di distanza. Un lungo fiume di lava alimentato da una spinta molto potente si sta attualmente dirigendo dentro la Valle del Bove nel versante orientale del vulcano. Una fontana di lava alta oltre 50 metri ha formato l’impressionante colonna di fumo che ha costretto alla chiusura l’aeroporto internazionale di Catania. E proprio in questa zona e in tutta la provincia, una pioggia di cenere e pietre grandi oltre un centimetro ha spaventato gli abitanti, mettendo immediatamente in moto l’unità di crisi per far fronte all’emergenza legata sia alla cenere lavica sia all’enorme nuvola di fumo.

Lo scivolamento a valle della lava è stato innescato dal cedimento di una parte superficiale del cratere verso le 16,00 che ha provocato un rabbocco del magma. Per fortuna gli esperti dell’Ingv (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ndr) hanno assicurato che l’attività non ha colpito i centri abitati della cintura del vulcano. In un comunicato Stefano Branca, direttore dell’Ingv, di Catania ha dichiarato all’agenzia Agi che l’evento in corso “ non è assolutamente preoccupante e fa parte della normale attività del vulcano ” ha poi concluso con una battuta: “ Ne abbiamo viste di peggio ”.