In arrivo l'ottobrata bis: occhio alle temperature estive nei prossimi giorni

Probabilmente sarà l’ultimo colpo di coda dell’estate e interesserà gran parte dell’Italia. La settimana che è appena cominciata, come anticipato da Il Giornale.it., potrebbe essere caratterizzata da un aumento anomalo delle temperature che raggiungeranno picchi estivi. A prevederlo è Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito Il meteo.it, il quale ha evidenziato come siamo di fronte a una “Ottobrata bis” con l’arrivo dell’anticiclone africano in tutto il bacino del Mediterraneo e l’inevitabile innalzamento delle colonnine di mercurio dei termometri metereologici. Sanò ha dichiarato che ci sarà “un blocco atmosferico, un vasto campo anticiclonico, letteralmente inchiodato e costretto dunque a stazionare in un'ampia zona per molto tempo, con il principale effetto di tenere lontana non solo qualsiasi perturbazione atlantica, ma anche le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord” .

Il caldo dovrebbe durare almeno fino al termine della settimana, quando correnti più fredde e instabili in discesa dall'Atlantico potrebbero far capolino in Italia provocando un lieve calo termico e anche qualche precipitazione, specie sulle regioni del Nord. Da oggi a giovedì, comunque, il bel tempo, soleggiato e con temperature al di sopra della norma, dovrebbe essere assicurato. “Basti pensare – ha continuato Sanò – che sulle isole maggiori la colonnina di mercurio potrà superare localmente i 30 gradi, valori massimi tipici del periodo estivo” . Il clima anomalo sarà avvertito anche nelle regioni centrali e settentrionali dove si toccheranno punte di 25-26 gradi. Le città interessate sono: Bologna, Ferrara, Firenze, Roma, Bari e Napoli.