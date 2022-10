"Sembrerà estate...". Dieci giorni (almeno) con l’anticiclone africano

Anche in pieno ottobre l'anticiclone africano non ci abbandona. Mai. Come abbiamo visto sul Giornale.it, è confermata la seconda Ottobrata di questo mese dopo una breve ma incisiva parentesi di maltempo. Nei prossimi giorni sembrerà di tornare indietro almeno di un mese e mezzo, respireremo aria estiva e le temperature massime potranno raggiungere nuovamente i 30°C. Non c'è bisogno di sottolineare che questa è l'ennesima anomalia climatica di un 2022 storico dal punto di vista meteorologico.

Nuova durata record

Da questo fine settimana e per tutta la prossima vivremo una fase con cieli sereni, assenza di piogge e temperature ben oltre le medie della seconda e terza decade di ottobre. Trovandoci in autunno, sarà possibile la formazione di foschie e nebbie durante la notte sulle zone di pianura del Centro-Nord ma in rapido dissolvimento con il sorgere del sole. Gli esperti ci dicono che le temperature diurne toccheranno i 30°C sulle Isole Maggiori, 27/28°C sulle regioni centro-meridionali e fino ai 25/26°C anche al Nord.

"Ecco perché sarà eccezionale"

" Dal forte maltempo passeremo velocemente ad una lunga fase soleggiata e calda per il periodo: arriverà per la prima volta un’eccezionale Ottobrata Bis ", dopo quella vissuta tra il 2 e il 10 ottobre: lo ha spiegato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò, che elenca quattro motivi per cui potrebbe trattarsi di una fase senza precedenti. " Primo aspetto: nello stesso mese di Ottobre troveremo due lunghe Ottobrate con fasi calde e persistenti; in pratica uno dei mesi più piovosi ed instabili dell’anno, se la previsione venisse confermata, vedrà 20-25 giorni asciutti, soleggiati e caldi su 31", afferma.

Marcata anomalia europea

Subito dopo c'è l'aspetto legato alle temperature: i primi 9 mesi del 2022 sono i più caldi mai registrati dal 1800: ecco perché con il nuovo anticiclone africano " il 2022 continuerebbe ad essere il più caldo da 222 anni!", esclama. Il terzo aspetto riguarda le temperature che si toccheranno anche su Paesi non mediterranei e avvezzi a un clima più freddo del nostro: dalla Francia alla Germania si prevedono valori anche di 8/10°C superiori alle medie senza dimenticarci che in Italia, ad esempio, avremo un sopramedia eccezionale se si considera che Milano ha una media storica di 18°C a ottobre ma toccherà punte massime di 24/25°C. Infine, " l’Ottobrata Bis sarà molto lunga. Inizierà nel weekend ed avrà una probabile durata di almeno 10 giorni, alcune emissioni modellistiche indicano persino la possibilità di alta pressione e tempo stabile fino alla prima settimana di novembre", spiega Sanò.

Continuando così, non sarà difficile mandare in archivio il 2022 come l'anno più caldo dal 1800 in poi: una svolta potrebbe arrivare, appunto, tra fine ottobre e i primi di novembre ma è impossibile inquadrare che tipologia di peggioramento potrebbe interessarci. Per adesso, limitiamoci a vivere un nuovo anticiclone (l'ennesimo) di questa assurda stagione meteo.