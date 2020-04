L'alito caldo dell'anticiclone africano: quasi 30°C su Sardegna e Sicilia

L'anticiclone africano fa sul serio: da oggi e per tutto il week-end si farà sempre più intenso fino a far schizzare le temperature su valori oltre le medie del periodo. Addirittura, temperature massime vicine ai 30°C si registreranno nelle aree più interne di Sardegna e Sicilia.

Meteo in miglioramento

In questo momento, però, un po' di nuvolosità è presente soltanto sulle due Isole Maggiori: come mostrano le immagini del satellite, nubi africane collegate ad un po' di instabilità sulla Tunisia hanno invaso i cieli del basso Mediterraneo ma non sono previsti fenomeni. Cieli sereni, invece, sul resto d'Italia dove l'alta pressione ha riportato condizioni nuovamente stabili dopo la breve parentesi fredda e ventosa dei giorni scorsi.

Freddo di notte

Le temperature notturne, ancora una volta, hanno però toccato valori molto bassi: all'alba di questa mattina la più fredda è stata Perugia con un solo grado, due a Rimini, tre a Grosseto (le più fredde in Italia) ma valori ad una cifra si sono registrati su gran parte delle città del Centro-Nord. Il freddo notturno è sinonimo di una grande escursione termica, tipica di questa fase di transizione dall'inverno all'estate, a causa dei cieli sereni e della rapida perdita di calore da parte del terreno.

Esplode l'anticiclone, clima estivo

Come anticipato, l'alito dell'anticiclone africano si farà sempre più caldo: già dalla giornata di oggi le temperature torneranno sui valori di alcuni giorni fa con massime fino a 23-25°C soprattutto al Centro-Nord. Durante il week-end, però, come ci dicono gli esperti, le temperature subiranno un'ulteriore impennata fino a raggiungere valori praticamente estivi in Sardegna ed in Sicilia con picchi vicini ai 30°C in particolare nelle aree più interne.

Il caldo non mancherà nemmeno sul resto d'Italia con valori intorno ai 25-26 gradi su città come Torino, Milano, Bologna e Firenze, per citare le principali. Queste temperature sono superiori alle medie tipiche della seconda decade di aprile.

Maltempo o no?

Il caldo fuori stagione, però, potrebbe avere vita breve: una perturbazione in arrivo da ovest potrebbe interessare soprattutto le regioni tirreniche lunedì e martedì con piogge estese e temporali non esclusi. Per il momento, però, c'è discordanza da parte dei principali modelli matematici circa l'entità del maltempo, con alcuni di essi a vedere un ruolo molto più marginale dell'Italia e qualche pioggia soltanto sul Nord-Ovest ed in Sardegna. Con gli aggiornamenti delle prossime ore ne sapremo senz'altro di più.