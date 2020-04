L'allarme del dottore: "Vedo aumentare il numero di malati tra 40 e 50 anni"

Ora il virus attacca i 40-50enni? Il dottor Antonio Pesenti mette tutti in guardia sull'ipotetica evoluzione del Covid-19: " Vedo aumentare un po’ il numero dei malati 40-50enni. È come se in una prima fase il virus avesse selezionato prima i più fragili ". L'errore da non commettere è quello di ritenersi fuori dall'emergenza, visto l'apparente trend in calo per quanto riguarda il numero dei contagi: in realtà il dato positivo è relativo alla diminuzione della pressione sulle terapie intensive. Adesso bisogna capire come si sta evolvendo la situazione: " Due giorni di calo possono significare molte cose. Anche, semplicemente, che siamo in una fase dove i malati sono meno gravi. Oppure che la situazione è quantomeno stabile. Lo capiremo tra qualche giorno ".

Questa è stata la settima domenica dall'esplosione dell'emergenza Coronavirus in Italia: ogni giorno sono stati aperti nuovi letti di terapia intensiva e sono stati fatti " addestramenti molto rapidi per il personale ", grazie anche alla collaborazione " dei medici, dei colleghi ". Oggi ci sarà l'ingresso dei primi malati all'ospedale realizzato alla Fiera, ma saranno solamente 2 al fine di non mettere al rischio nessuno: " Sono sicuro che tutto andrà bene, non ho dubbi ". Mercoledì si potrà già salire a 12 ricoverati: " Aprire un nuovo ospedale è molto complesso. Per questo partiremo per così dire piano ".

"Troppe polemiche politiche"

Lo specialista di rianimazione e ordinario dell'Università di Milano non si è detto affatto preoccupato. Tuttavia ha colto l'occasione per sottolineare quanto sia importante far coesistere la logistica, la farmacia e i rapporti tra i reparti come la radiologia: " L’ospedale è stato realizzato molto bene, considerato che è stato fatto in dieci giorni. Il personale e gli operai hanno lavorato davvero come pazzi. Il sabato, la domenica, anche di notte ". Uno dei problemi più ingenti riguarda il personale: anestesisti e rianimatori sono in prima linea, però in alcuni casi sono rimasti anche vittime del virus. " Chi lavorava in pronto soccorso, chi entrava in contatto con il paziente nelle prime fasi dell’emergenza. Ora abbiamo qualche protezione in più, e noi anestesisti conosciamo bene i rischi del virus. Le terapie intensive sono un ambiente molto controllato ", ha spiegato Pesenti.