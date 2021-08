Lampedusa scoppia, l'Ong soccorre altri 400 migranti

Le Ong procedono nel Mare Nostrum a pieno carico, come comunicato con entusiasmo su Twitter da SoS Méditerranée, che ha voluto dare conto a tutti i suoi follower delle operazioni effettuate da più imbarcazioni in acque territoriali tunisine.

Sono oltre 400 i migranti irregolari accolti sulle navi delle cosiddette organizzazioni no profit nel corso di un'unica spedizione che è andata avanti dalle ultime ore della notte di ieri e fino all'alba di oggi, domenica 1 agosto. Costoro vanno ad aggiungersi ad ulteriori 49 clandestini che già erano stati caricati a bordo dei vari natanti che operano nel Mediterraneo, tra cui Ocean Viking, Sea-Watch 3 e Nadir (quest'ultima riferibile alla Ong tedesca Reqship).

"Per tutta la notte, fino alle prime ore del mattino, insieme a Sea Watch e ResQ, siamo stati impegnati in una difficile operazione di soccorso di 400 persone da una grande barca di legno che imbarcava acqua" , racconta su Twitter SoS Méditerranée, l'associazione che opera alle spalle di Ocean Viking. "I sopravvissuti stanno ora ricevendo assistenza sulla Ocean Viking e sulla Sea Watch3. Abbiamo ora a bordo 449 sopravvissuti in totale" . La Sea Watch ha definito "estremamente critica" la situazione nel Mediterraneo, caratteristico preambolo che anticipa la richiesta di accoglienza presso i porti italiani.

Una situazione fuori controllo

A Lampedusa, nel frattempo, si vive una situazione di piena e costante emergenza, specie dopo gli ultimi 11 sbarchi registrati nel corso della notte di ieri: sono ben 191 gli immigrati irregolari giunti nelle ultime ore.

In serata la motovedetta Cp319 della Guardia costiera ha intercettato ben 5 imbarcazioni: nella prima 23 tunisini (tra cui 3 donne), nella seconda 11, poi 10, 17, ed infine altri 20. Poco dopo le Fiamme Gialle hanno fermato altri 5 tunisini, che erano già sbarcati autonomamente in zona Cala Palme. La motovedetta Cp289 ha successivamente portato soccorso ad altri 13 tunisini a bordo di una barca individuata a 10 miglia dalla costa. Sempre la Guardia di Finanza (motovedetta Avallone) ha caricato 21 tra tunisini e subsahariani.

Verso le ore 2:50 del mattino la solita motovedetta Cp289 è andata incontro ad un barcone segnalato a 9 miglia dalla costa: a bordo ben 44 clandestini, i quali hanno dichiarato di provenire da Bangladesh, Egitto e Sudan.

Sono 10, invece, i tunisini fermati dai carabinieri di Lampedusa presso il molo Madonnina: questi ultimi, già a terre, erano sbarcati in modo autonomo. In conclusione,la motovedetta Pv4 Avallone ha intercettato un barchino con 17 tunisini a 7,7 miglia dall'isola.

I numeri dell'emergenza

In attesa dei 449 migranti che presumibilmente verranno fatti sbarcare dalle navi delle Ong, nell'hotspot di Lampedusa sono presenti ben 1.135 migranti, a fronte di una capienza massima di 250. Per cercare di alleggerire il carico, le forze dell'ordine hanno imbarcato 97 migranti irregolari sulla nave quarantena Azzurra, che li trasferirà a Porto Empedocle, ed ulteriori 77 su una nave di linea, sempre con destinazione Porto Empedocle. Dovrebbero seguire, nelle intenzioni del Viminale, altri 260 trasferimenti.