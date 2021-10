L'annuncio della Lego: "Via stereotipi di genere dai nostri giochi"

L'azienda Lego, leader del mercato dei giocattoli e dei prodotti per l'infanzia, ha annunciato di recente che rimuoverà ogni " pregiudizio di genere e stereotipo dannoso " dai propri articoli e dalle proprie campagne pubblicitarie. La decisione è stata comunicata lunedì dai vertici della società danese, ossia in occasione della Giornata internazionale della ragazza, ed è stata dettata dai dati raccolti da una ricerca commissionata dallo stesso colosso dei giochi.

Lo studio in questione ha scoperto che gli stereotipi di genere radicati nella società e pubblicizzati fin dall'infanzia trattengono le ragazze dall'appagare le loro aspirazioni e dall'impegnarsi in giochi e attività creative tradizionalmente " maschili ". Per la ricerca commissionata da Lego sono stati intervistati quasi 7.000 genitori e bambini di età compresa tra 6 e 14 anni. Gli stereotipi di genere influenzerebbero quindi negativamente bambine e ragazze, che, secondo i risultati della ricerca, sono naturalmente propense a cimentarsi in sport o lavori tipici dell'altro sesso. Ad esempio, l'82% delle ragazze crede che sia giusto che bimbe e adolescenti giochino a calcio e che i ragazzi si esercitino a ballare, rispetto a solo il 71% dei ragazzi.