L'antagonista all'assalto degli agenti: "Portate il coronavirus"

"Diffondete il coronavirus". Con questo grido di battaglia alcuni antagonisti si sono scagliati scontro i poliziotti intervenuti a Torino dopo la denuncia del furto.

L'assalto hga dell'incredibile, surreale poi l'accusa. Come scritto da TgCom24, uno dei dimostranti ha accusato gli agenti di polizia di essere dei veri e propri untori, colpevoli di essere i portatori del coronavirus e di infettare la città: " Lo hanno portato in giro loro- ha gridato l'antagonista - Ci stanno facendo ammalare, ci stanno ammazzando e non ci danno i soldi per sopravvivere. È ora di scendere in strada ".

Il problema è che lo "scendere in strada" del dimostrante è stato in realtà un vero e proprio linciaggio contro le forze di polizia intervenute in viale Giulio Cesare non per trasmettere il Covid-19, ma per un qualcosa di molto più concreto: la denuncia di un furto da parte di un anziano. Gli agenti sono intervenuti per la sicurezza: ma evidentemente il controllo del quartiere è un tema ben più caro agli antagonisti di quanto si possa credere, visto che si traduce nel controllo anche (e soprattutto) dei traffici illegali.