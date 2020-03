L'appello ai cittadini della Bergamasca: "Iniziate a stare a casa"

L'obiettivo è chiaro: ostacolare la diffusione del nuovo Coronavirus. Le misure che il governo e le Regioni stanno adottando vanno in questa direzione. Tra queste la Lombardia, che resta la più colpita con 1.820 casi di positività in 15 giorni. A fare il riepilogo di queste prime due settimane è stato Giulio Gallera: " Sono dieci giorni ma sembra un'eternità. Il 20 febbraio si è acceso un click: da zero casi e, molti controlli fatti, siamo in pochi giorni arrivati a 877 persone ricoverate. Una macchina poderosissima si è messa in campo individuando posti di terapia intensiva, aprendone di nuovi e riconvertendo altri posti ". L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, intervenuto ai microfoni di SkyTg24, ha voluto porre una forte attenzione sulla caratteristica principale del Covid-19: " Ha una contagiosità velocissima ". Non è un caso che l'Istituto superiore di sanità ha fatto sapere che nell'area della Bergamasca sarebbe opportuno realizzare un'altra zona rossa.

Gallera si è schierato a favore di tale ipotesi: " Condivido questo parere, ma la decisione deve essere presa dal governo ". Dopo l'eventuale scelta dell'esecutivo, si muoverà anche la Regione Lombardia: " Poi noi supporteremmo con l'impegno dei medici ". Intanto ai cittadini della Bergamasca è stato lanciato un appello: " Iniziate a restare a casa ".

"Abbiamo bisogno di medici"

Nella giornata di ieri la maggioranza è apparsa compatta sulla volontà di raddoppiare le terapie intensive, ma un decreto potrebbe non essere sufficiente: " Noi abbiamo bisogno soprattutto di personale qualificato ". Perciò sono stati fatti già dei calcoli: per incrementare significativamente le terapie intensive servirebbero " 500 medici e 1000 infermieri che siano formati ", da assumere " anche con una chiamata diretta ". È stato chiesto inoltre di anticipare le lauree degli infermieri, ma al momento non vi è stata alcuna risposta. Ad aprile ci sono 350 infermieri che si dovrebbero laureare: " Abbiamo chiesto di farlo a marzo per inserirli immediatamente nel sistema sanitario ".