L'appello di una ragazza con la leucemia: "Lasciate le mascherine a noi immunodepressi"

Da giorni sono introvabili. Le farmacie hanno esaurito tutte le scorte e c'è chi ne approfitta. Stiamo parlando della mascherine che sul web vengono vendute a prezzi esorbitanti (anche 5mila euro per un kit con cinque pezzi), sfruttando la psicosi da coronavirus. Da quando il Covid-19 è arrivato in Italia, migliaia di persone hanno preso d'assato i negozi per accaparrarsi mascherine e gel per pulisi le mani: file lunghissime si sono create fuori dalle farmacie che hanno presto affisso in vetrina cartelli con scritto: "Mascherine esaurite".

" Contro la diffusione del virus è prioritario curare l'igiene respiratoria e delle mani. La mascherina è consigliata solo se presenti sintomi di malattie respiratorie o se assisti una persona con sospetta infezione ", è stato spiegato dal Ministero della Salute. " Le mascherine per le persone sane non servono a niente, servono alla persona malata e al personale sanitario ", ha precisato Walter Ricciardi, membro dell'Oms e consulente del ministro Speranza. Ma questo non ha arrestato la corsa all'acquisto. E così, mentre le scorte sembrano essere finite nella maggior parte delle faramcie, è una giovane ragazza a lanciare un appello su Facebook. " Ciao, sono un'immunodepressa durante la prima epidemia del mondo contemporaneo. Sì, appartengo proprio a quella categoria di 'persone a rischio' che vedete citate negli articoli di questi giorni ". Inizia così il post di Elena Vaccari, giovane ragazza che da giorni non riesce più a trovare le mascherine.

" So che avete paura, ma state tranquilli - si legge nel post - : è ormai chiaro che il Coronavirus non farà niente a voi che state bene, mentre potrebbe fare molto male a quelli che, come me, hanno le difese immunitarie sotto ai piedi a causa di chemioterapie o simili. Amici italiani, vi prego, basta con le lamentele e le polemiche. Basta con le razzie di disinfettanti e mascherine 'a caso'. Le farmacie rispondono anche a chi, come me, ne ha davvero bisogno, che 'non se ne trovano più' ". Alla giovane, due anni fa, è stata diagnosticata la leucemia e ora ha le difese immunitarie azzerate. Così, attraverso i social, ha deciso di lanciare un appello. " Chiedo a tutti voi un po' più di senso civico, e di buona volontà, per far sì che le cose migliorino nei prossimi giorni. Se dovete rinunciare a qualcuna delle vostre abitudini per contenere la diffusione del virus, non fatene una tragedia. Io, e tutti gli altri membri del gruppo 'persone a rischio', ve ne saremo grati 'per sempre' ".