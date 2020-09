"L'Arancia meccanica" dei Bianchi: così terrorizzavano Colleferro

I fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, seminavano terrore ancor prima di arrivare. In soli due anni sono riusciti a collezionare nove denunce. Diversi i precedenti a loro carico, per lesioni, porto d’armi, droga e rissa. E adesso anche l’accusa di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne massacrato di botte e ucciso la notte dello scorso 5 settembre. Con loro sono stati arrestati anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Quest’ultimo è l’unico del gruppo a cui sono stati concessi i domiciliari, dopo aver svelato il patto del silenzio deciso in auto subito dopo la morte della giovane vittima.

Fratelli Bianchi: 2 anni di terrore

“Sono venuti, hanno fatto casino, hanno ruttato e sono ripartiti, sgommando col Suv. Come cani che hanno appena pisciato su un territorio” queste le parole riportate da Repubblica e pronunciate da Stefano Sorci, il gestore del pub “Macellerie Sociali” a Giulianello, riferite ai fratelli Bianchi. Chiare ed esplicative. Da questa descrizione si ha già un’idea dei soggetti. Due anni di violenza e risse, con tanto di disprezzo delle regole, anche quelle del pugilato, delle arti marziali, e persino anti-Covid. Già, perché tutte le denunce a loro carico sono state collezionate negli ultimi due anni. Tutto quello che avevano imparato sul ring lo hanno rifatto in strada, contro tutto e tutti. Mosse da karate usate come offesa e non, come invece la disciplina orientale insegna, come difesa.

Mario Bianchi, il minore, si è fatto conoscere alle forze dell’ordine il 5 maggio del 2018 in una rissa degenerata per futili motivi. Tutti i protagonisti arrestati. Ma dopo poche ore già liberi di tornare a seminare terrore e fare danni. Anche l’ultimo tragico litigio era iniziato per un futile motivo ed è poi terminato con la morte di Willy.

Le vittime avevano paura a denunciare

Poi ecco arrivare altre due denunce, per spaccio di droghe pesanti una, violazione amministrativa l’altra: girava in città in pieno lockdown senza un motivo plausibile. Il fratello maggiore di Marco, Gabriele Bianchi, di anni 26, ha invece al suo attivo. Per lui un episodio di minacce, lesioni, stupefacenti e porto abusivo di oggetto atto ad offendere. Secondo i testimoni che erano presenti la notte del 5 settembre, sarebbe stato proprio Gabriele ad assalire per primo il 21enne. Poi il fratello e Mario Pincarelli. Quest’ultimo, lo scorso 21 agosto aveva aggredito e insultato un vigile urbano solo perché gli aveva chiesto di indossare la mascherina. Il gruppo fa la forza.