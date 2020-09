Mauro Corona si scusa. "Sono nervoso, non tocco alcool da giorni"

Prima la lite in diretta con Bianca Berlinguer, poi la presa di posizione dei vertici Rai e ora le scuse pubbliche di Mauro Corona. Sta assumendo i tratti di una telenovela il violento scontro andato in onda lunedì scorso durante il programma di Rai Tre Cartabianca. Tra la conduttrice e lo scrittore opinionista sono volati stracci tra offese e prese di posizione e la lite si è trasformata in un vero e proprio caso.

Difficile lasciar passare una vicenda simile anche per chi, come Bianca Berlinguer, è abituata ai modi grossolani e spesso maleducati di Corona. Lei stessa, nel corso di un intervento radiofonico a Radio2, ha confessato: " Corona stavolta ha esagerato. Non so se lo rivedremo nella prossima puntata ". E in effetti sembra essere questa la linea intrapresa dai vertici Rai, che promettono di " prendere seri provvedimenti " contro l'opinionista. " Mauro Corona ha violato le disposizioni normative e i principi etici - si legge in una nota Rai - volti a promuovere la parità di genere e il rispetto dell’immagine e della dignità della donna. La Rai intraprenderà tutte le azioni del caso nei confronti di Corona al fine di tutelare l’immagine e la dignità culturale e professionale della conduttrice e il ruolo di servizio pubblico ".

Oggi però Mauro Corana - dopo aver zittito e chiamato "gallina" la Berlinguer in diretta - ha rotto il silenzio, tornando sui suoi passi e chiedendo pubblicamente scusa alla conduttrice e a tutte le donne. Al telefono con Daria Bignardi a L'Intrusa su Radio Capital, l'alpinista e scrittore ha fatto mea culpa: " Mi sono accorto la notte stessa di aver esagerato, di essermi espresso da maleducato, cafone e rozzo... però chiamarla subito poteva sembrare una cosa di comodo per cui ho lasciato un pò sedimentare. È stato un istinto, non trovo scuse, non era il caso di reagire in quel modo, soprattutto in televisione. Chiedo scusa alle persone che hanno sentito e soprattutto a Bianca Berlinguer non perché ho paura di ritorsioni, ma perché la mia coscienza mi ha detto: sei un cretino e un maleducato". E a chi lo accusa di aver avuto un atteggiamento sessista Corona si difende: "Non è così, io ho tre figlie. In tutti i miei libri la donna ne esce con dignità e onore, figuriamoci se nelle mie intenzioni volevo offendere le donne. Comunque se si sono sentite offese chiedo scusa a tutte quante ".