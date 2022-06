Alessandro Borghese gira il programma tv. Spunta uno striscione contro di lui

"Chef Borghese, facile la tua 'gavetta' con i soldi di famiglia". E poi: "Chef Borghese, lavorare gratis si chiama sfruttamento". E ancora: "Chef Borghese, il lavoro si paga sempre". Tre differenti striscioni ben leggibili ed esposti in punti cruciali della città. Tutti accomunati dagli hashtag #cercasischiavo e #maipiùsfruttamentostagionale e dalla chiosa: "A Livorno non sei il benvenuto". È così che l'Unione sindacale di base di Livorno ha "salutato" l'arrivo di Alessandro Borghese.

Il popolare cuoco e conduttore televisivo è giunto pochi giorni fa nel capoluogo labronico per registrare una puntata del suo programma "Quattro Ristoranti". Una visita che ha destato curiosità fra i residenti nella zona del porto, che da un giorno all'altro si sono trovati per le vie cittadine una celebrità a scombinare il tran tran quotidiano. Non tutta la cittadinanza però, a dir la verità, si è detta entusiasta della sua presenza. Accanto a chi lo ha accolto cordialmente a suon di richieste di selfie e di autografi, c'è stato anche chi ha messo in piedi una vera e propria protesta.

Come il sindacato Usb Livorno, che non gli ha evidentemente perdonato le dichiarazioni di qualche tempo fa sul tema-lavoro. Lo chef-showman quarantaseienne, dalle colonne del Corriere della Sera, da un lato ricordò gli anni di gavetta poco retribuita che dovette sostenere, oltre ai tanti sacrifici e all'impegno profuso per diventare chef di successo, dall'altro esternò le difficoltà che incontra oggi nel reperire personale motivato. " Oggi i ragazzi preferiscono tenersi stretto il weekend con gli amici - le sue parole - quando decidono di provarci, lo fanno con l’arroganza di chi sente arrivato e la pretesa di ricevere compensi importanti da subito". Una visione condivisa successivamente anche dall'imprenditore Flavio Briatore.