Lecco, algerino crea scompiglio al supermercato: fermato da agenti

Sorpreso a rubare all'interno di un centro commerciale di Lecco, un cittadino straniero proveniente dall'Algeria non ha esitato a rivoltarsi contro i rappresentati delle forze dell'ordine intervenuti dopo la segnalazione dei titolari del negozio, insultandoli e prendendoli a pugni. Bloccato soltanto grazie all'utilizzo dello spray urticante, il facinoroso se l'è cavata con delle semplici denunce.

Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali che hanno riportato la notizia, si è verificato durante la serata dello scorso lunedì 6 aprile, intorno alle 19:30, quando al numero unico per le emergenze è stata inoltrata la richiesta d'aiuto dei gestori dell'esercizio commerciale. Entrato all'interno del supermercato “Conad” di corso Bergamo, sito nel rione di Maggianico, lo straniero ha subito cominciato a creare disordini. Privo di mascherina protettiva ed in evidente stato di alterazione, si aggirava fra le varie corsie del centro commerciale, provocando seri disagi ai presenti.

Intervenuti subito dopo aver ricevuto la segnalazione, gli agenti della questura di Lecco hanno trovato l'extracomunitario ancora intento a creare scompiglio. Sempre più nervoso e con una lesione di origine sconosciuta sul volto, il nordafricano stava urlando vicino alle casse, dove si trovavano i clienti in fila. La vista degli uomini in divisa, purtroppo, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Compreso che gli agenti si trovavano lì proprio per lui, l'algerino ha dato completamente in escandescenze, divenendo ancora più aggressivo. Gettata con rabbia a terra una confezione di carne fresca che aveva precedentemente già aperto, lo straniero si è rivoltato come una furia contro i poliziotti, mostrando loro i pugni e sfidandoli ad avvicinarsi. Afferrato e scortato fuori dal negozio, l'esagitato soggetto ha proseguito con il proprio violento atteggiamento. Riuscito a divincolarsi dalla presa di un agente, si è repentinamente voltato in sua direzione per sferrargli un forte pugno, ma è stato bloccato e neutralizzato grazie all'uso dello spray urticante.

Ridotto in manette, l'algerino è stato pertanto caricato sulla volante di servizio e condotto negli uffici della questura di Lecco per le usuali pratiche di identificazione ed incriminazione. Si tratta del 61enne S.M., già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati di polizia. Trovato, fra l'altro, in possesso di alcuni beni sottratti al supermercato (un bottino di circa 20 euro), l'algerino è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato, oltre che di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Dal momento che si trovava in giro senza autorizzazione e mascherina, il soggetto ha ricevuto anche una sanzione per inadempienza alle norme anti-contagio.