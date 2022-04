Leclerc rapinato, gli portano via il Rolex

Brutta disavventura per il pilota della Ferrari Charles Leclerc. Nella tarda serata del giorno di Pasquetta, mentre si trovava a Viareggio è stato rapinato. Gli hanno portato via un orologio Rolex da collezione. Il furto è avvenuto vicino al palazzetto dello Sport della cittadina toscana, in zona Darsena, come ha raccontato Andrea Ferrari, preparatore atletico del pilota francese.

Ferrari è di Viareggio e, proprio per questo, si è sentito particolarmente colpito da quanto è accaduto al pilota. "Eravamo in via Salvatori - ha scritto su Instagram - che da mesi è completamente al buio e lo segnalo. Bene ieri sera ci hanno rapinato. Il Comune di Viareggio può fare qualcosa? Chiedo per un amico".

La dinamica

Proprio nel momento in cui Leclerc era rimasto da solo, visto che Ferrari era salito un attimo in casa sua, alcuni giovani hanno riconosciuto il pilota chiedendogli di uscire dall'automobile su cui si trovava, giusto il tempo per poter scattare alcune foto ricordo insieme. Una scena che, nella vita di una celebrità, si verifica spesso. Leclerc ha acconsentito e, proprio mentre si sottoponeva al rito delle foto, un uomo gli è avvicinato in modo veloce e gli ha sfilato dal polso l'orologio. Il monegasco si è accorto solo più tardi di non averlo più al polso.

Non è ancora chiaro se il rapinatore si trovasse insieme al gruppetto che ha chiesto al monegasco di scattare le foto, oppure se abbia solo approfittato della situazione. Dopo la denuncia del furto i carabinieri stanno indagando, setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Qualcuna potrebbe aver immortalato il ladro e i suoi (possibili) complici.