AstraZeneca, Ema: "Casi di trombosi molto rare, ma più benefici che rischi"

L'Ema, l'agenzia europea del farmaco Ema, ha trovato un possibile legame fra il vaccino anti-Covid AstraZeneca e casi molto rari di coaguli di sangue insoliti con livelli di piastrine basse. A riferirlo è la stessa agenzia durante la conferenza stampa per fare il punto della situazione sul vaccino denominato "Vaxzevria".

Cosa ha detto l'Ema

L'Agenzia europea del farmaco conferma che il rapporto tra rischi e benefici del vaccino AstraZeneca contro il Covid 19 resta positivo nonostante " le rare trombosi" che " dovrebbero essere elencate come effetti collaterali molto rari del vaccino Vaxzevria di AstraZeneca ". È quanto ha stabilito il comitato per la sicurezza dell'Ema (Prac) nelle conclusioni della riunione che si è svolta oggi. " Nel giungere alla sua conclusione - si legge nella nota - il comitato ha preso in considerazione tutte le prove attualmente disponibili, compreso il parere di un gruppo di esperti ". L'Ema ricorda agli operatori sanitari e alle persone " che ricevono il vaccino che devono essere consapevoli della possibilità che si verifichino, entro due settimane dalla vaccinazione, eventi rari trombotici associati a bassi livelli di piastrine nel sangue - prosegue la nota - Finora, la maggior parte dei casi segnalati si è verificata in donne con un'età inferiore a 60 anni ed entro 2 settimane dalla vaccinazione. Sulla base delle prove attualmente disponibili, i fattori di rischio specifici non sono stati confermati ". Secondo gli esperti di Ema "l e persone che hanno ricevuto il vaccino devono chiedere immediatamente assistenza medica se sviluppano sintomi ".

AstraZeneca per tutte le categorie d'età

" Non è stato possibile individuare una causa " per gli eventi tromboembolitici rari a seguito delle somministrazioni del vaccino di AstraZeneca e " non sono stati identificati rischi generalizzati nella somministrazione di questo vaccino, quindi non abbiamo ritenuto necessario emettere raccomandazioni " specifiche per ridurre il rischio. Lo ha detto Sabine Straus, presidente del comitato di sicurezza dell'Ema Prac, parlando nel briefing. È per questa ragione che, a meno di clamorosi colpi di scena, il vaccino rimane somministrabile a tutte le categorie d'età dai 18 anni in su. La stessa Straus ha confermato che il bugiardino del vaccino di AstraZeneca " sarà aggiornato con le nuove informazioni": è la seconda volta che accadrà, perché il foglietto illustrativo era già stato aggiornato con i rari eventi tromboembolici dopo lo stop di due giorni imposto dall'Ema alcuni giorni fa.

"18 casi fatali su 86 trombosi"

Il comitato di farmacovigilanza Prac dell'Ema ha effettuato " un'analisi approfondita su 62 casi di trombosi cerebrale e 24 di trombosi venosa, riportati nel database europeo EudraVigilance fino al 22 marzo. Di questi casi 18 sono stati fatali. Gli eventi rari sono stati riportati nei sistemi Eaa e nel Regno Unito, dove circa 25 milioni di persone hanno ricevuto il vaccino ". " La combinazione segnalata di coaguli di sangue e piastrine molte basse è rara - avvertono gli esperti - mentre i benefici complessivi del vaccino nella prevenzione del Covid-19 superano il rischio degli effetti collaterali ". Secondo gli esperti " la combinazione di coaguli di sangue e piastrine basse potrebbe essere collegata alla risposa immunitaria dell'organismo - suggerisce il comitato - che porta a una condizione simile a quella osservata a volte nei pazienti trattati con eparina (trombocitopenia indotta da eparina) ".

Il comitato ha richiesto nuovi studi e modifiche a quelli in corso " per fornire maggiori informazioni e intraprendere tutte le ulteriori azioni necessarie ". I tecnici dell'Ema avvertono dell'importanza di riconoscere in maniera tempestiva i segnali degli eventi avversi legati alle trombosi. " Riconoscendo i segni precoci dei coaguli di sangue e delle piastrine basse e trattandoli precocemente, gli operatori sanitari possono aiutare le persone colpite da questi eventi nel loro recupero ed evitare complicazioni" , osservano. Tra le sirene d'allarme il comitato elenca: fiato corto, dolore al petto, gonfiore delle gambe, persistente dolore addominale, mal di testa e vista offuscata.

In Toscana problemi con AstraZeneca

In tutto questo marasma, la Regione Toscana si trova in difficoltà per la mancanza delle dosi vaccinali. " Siamo in attesa di altre dosi di AstraZeneca ma non escludo che ci possano essere problemi, proprio con questa azienda, anche nei prossimi giorni ". Lo ha detto Simone Bezzini, assessore alla Sanità della Toscana, intervenendo in Consiglio regionale che oggi vota una mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata dalla Lega, e una mozione per istituire una commissione d'inchiesta sull'andamento della campagna vaccinale. Bezzini ha sottolineato che la Toscana ha vaccinato più di altre regioni gli over 90 e che " siamo anche la regione che ha più vaccinato la fascia tra 70 e 79 anni grazie al lavoro svolto anche a Pasqua e Pasquetta ".

"Agli Stati Uniti AstraZeneca non serve"