Lesioni e maltrattamenti: indagato il medico che operò il Papa

Lesioni e maltrattamenti in famiglia. Sono le ipotesi di reato contestate a Luigi Sofo, 66 anni, medico esperto di chirurgia addominale, che ha assistito il professor Sergio Alfieri durante l'intervento al colon a cui è stato sottoposto Papa Francesco il 4 luglio del 2021. Stando a quanto riporta il Corriere.it, il noto professionista è accusato anche di accesso abusivo informato poiché si sarebbe introdotto nella posta elettronica della compagna aggirando i sistemi di sicurezza.

L'accusa