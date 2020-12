Le Br minacciano Report: "Voi il marcio del sistema corrotto"

L'Adnkronos riporta di una lettera minatoria ricevuta dalla redazione di Report, il programma di inchiesta e di informazione di Rai3. È arrivata lo scorso martedì a firma delle nuove Brigate Rosse, con tanto di stella a cinque punte. Il messaggio è stato scritto a mano su un foglio di carta a quadretti. A rendere il tutto ancora più grave c'è la presenza di una polvere bianca inserita nella busta, adagiata sul foglio, che i mittenti hanno indicato come antrace.

" Voi il marcio del sistema corrotto. Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre agli scheletri avete le bombe ", si legge nella lettera. Ovviamente, la redazione di Report ha immediatamente contattato le forze dell'ordine, che hanno fatto analizzare la polvere per capire cosa fosse. In realtà, stando alle analisi condotte prima all'Istituto Spallanzani e poi all'Istituto zooprofilattico di Foggia, si tratterebbe di materiale inerte. Nulla di preoccupante, per quello che sembrerebbe a tutti gli effetti un avvertimento da parte del nucleo dei terroristi rossi che da qualche tempo sono tornati in azione. La lettera inviata al programma Report, infatti, non è la prima di questo corso. I nuovi brigatisti negli ultimi tempi hanno già inviato minacce a diversi sindaci e amministratori locali. Ovviamente le forze dell'ordine sono già al lavoro per capire cosa ci sia dietro la lettera minatoria inviata alla redazione di Report e sul caso stanno indagando i poliziotti del Commissariato Rai e della Digos.