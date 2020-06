L'ex deputato: "Salvo grazie all'ossigeno tolto a un uomo di 84 anni"

" Sono salvo grazie alla bombola d’ossigeno tolta a un 84enne mantovano ". Inizia così la testimonianza rilasciata al Corriere della Sera dall'ex deputato Mario Sberna, eletto alla Camera nel 2013 con Scelta Civica, colpito dal nuovo coronavirus.

Il 7 marzo, l'ex deputato si è accorto di essere malato: "Mi bruciavano polmoni e gola- dice- avevo febbre a 39° C e, nonostante le iniezioni di antibiotico, non miglioravo ". Così, dopo aver consultato il proprio medico, l'11 marzo, Sberna si è recato all'ospedale Civile di Brescia: "Lì ho vissuto quattro giorni d’inferno. Credevo di morire, di non rivedere più mia moglie e i miei cinque figli. Sono finito nella lavanderia dell’ospedale, adibita a reparto Covid ". E afferma con certezza che " certi ospedali della diocesi realizzati in Burundi e in altri paesi del Sud del mondo, che conosco bene, sono organizzati meglio ".

Su trenta malati, racconta Mario Sberna, " c'erano solo tre bombole d’ossigeno ". Una carenza che ha costretto i medici a fare scelte dolorose: " Vicino a me c’era un 84enne di Mantova attaccato al respiratore. Mi diceva che non vedeva l’ora di tornare a casa per cucinare il risotto con la salamella ai suoi nipoti - ha raccontato tra le lacrime l'ex deputato- Una notte è peggiorato, l’hanno caricato su un’ambulanza e hanno dato a me la sua bombola ". Ora, Mario Sberna vorrebbe conoscere il suo nome e contattare i famigliari e il pensiero va a quell'uomo portato via su un'ambulanza in una notte di metà marzo: " Non avrei nemmeno la possibilità di dimostrargli la mia gratitudine perché la sua non è stata una scelta volontaria. Non gli hanno chiesto se voleva morire. Gli hanno tolto la maschera e basta ".

Ma l'ossigeno non era l'unica attrezzatura mancante: niente coperte, poco cibo e un solo bagno, che doveva servire per tutti i malati, " molti dei quali avevano dissenteria e vomito, come me ". Ne deriva una rabbia "contro la dirigenza dell’ospedale (che non ho mai visto in reparto) e contro chi gestisce il sistema sanitario in Lombardia ", perché " servivano servizi aggiuntivi d’urgenza, che non sono stati garantiti ". E aggiunge: " Quando in tv ho visto l'assessore Gallera leggere i numeri di contagiati e deceduti come fosse la cifra degli ingressi a Gardaland mi sono chiesto chi pagherà per l'incapacità a gestire questa emergenza ".