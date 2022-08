"Liliana Resinovich si è suicidata": la relazione choc

Liliana Resinovich " si è suicidata ". È la conclusione a cui sono giunti i periti incaricati dalla Procura di Trieste degli accertamenti cadaverici sulla salma della 63enne triestina morta in circostanze verosimilmente sospette. Nelle 50 pagine della perizia - pronta a marzo ma resa nota soltanto oggi per motivi " tecnici ", scrive l'Adnkronos che ha visionato in esclusiva la relazione - il medico legale Fulvio Costantinides e il radiologo Fabio Cavalli ritengono che Liliana " abbia fatto tutto da sola ".

Il "giallo" del cadavere

Liliana Resinovich, 63 anni, ex dipendente della Regione, scomparve la mattina del 14 dicembre 2021 dalla sua abitazione senza lasciare tracce. Era stato il marito, Sebastiano Visitin, ad allertare la polizia sollecitato dal fratello della vittima, Sergio Resinovich. In prima istanza, gli investigatori ipotizzarono un allontamento volontario ma poi, le indagini condotte dalla Squadra mobile avevano suggerito nuovi scenari. Quella mattina Lilly avrebbe dovuto incontrare un amico, Claudio Sterpin, ma non si presentò mai all'appuntamento. Era uscita di casa senza portare con sé né la borsa né il cellulare. La vicenda aveva poi preso una piega inaspettata quando, lo scorso 5 gennaio, era stato trovato il corpo senza vita di una donna - " con occhiali e giubbino grigio " - nei pressi del quartiere dove la 63enne viveva col marito, vicino all'ex ospedale psichiatrico del capoluogo triestino. Il cadavere era avvolto in tre sacchi neri: uno attorno al corpo e due, più piccoli, le cingevano la testa.

La relazione degli esperti