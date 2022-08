"L'immigrazione clandestina è una minaccia: bisogna fermare gli sbarchi"

Silvio Berlusconi è tornato sui social per una nuova pillola del programma elettorale di Forza Italia, condividendo su tutti i suoi canali un altro video. Il leader di Forza Italia ha scelto di portare a conoscenza gli elettori del suo eventuale piano di governo attraverso l'informazione 2.0 via web, con brevissimi video in cui dispensa in modo condensato, conciso ma preciso, il programma. L'ultimo punto che il Cavaliere ha portato a conoscenza degli elettori riguarda la gestione dell'immigrazione clandestina attraverso le principali rotte d'accesso al nostro Paese.

Il proverbio d'apertura dei video di Silvio Berlusconi è diventato lo slogan di ogni mini-video che il presidente di Forza Italia condivide sulle sue pagine social: " Non so se l'avete capito, ma una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra ". Quello degli ingressi irregolari nel nostro Paese non è solo un problema umanitario ma è una pratica che parte da lontano e abbraccia numerosi aspetti dell'illegalità, come spiega bene Silvio Berlusconi: " L'immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio governo l'aveva praticamente arrestata, con soli 4000 immigrati nell'anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l'Italia ".

L'Italia da sola non può far fronte ai flussi ininterrotti che arrivano principalmente dal nord Africa e dal medio Oriente: " L'Europa ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i Paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a sbarcare devono essere distribuiti fra i paesi europei in proporzione alla popolazione e alle possibilità economiche di ogni nazione. L'Europa deve gestire tutta insieme i rimpatri ". Tra i punti del governo di Silvio Berlusconi, quindi, c'è anche la gestione del fenomeno, in linea con quanto proposto anche dagli altri partiti del centrodestra. Un'operazione che, però richiede la massima collaborazione dell'istituzione europea: " Se sei d'accordo, se vuoi anche tu una diversa politica sull'immigrazione, umana ma rigorosa, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia ".

D'altronde, i numeri degli arrivi nel nostro Paese dall'inizio dell'anno sono enormi. Il Viminale, che ha aggiornato per l'ultima volta il cruscotto al 12 agosto, informa che in Italia dal 1 gennaio sono arrivati 45.664 migranti, che a oggi sono diventati più di 46mila con gli arrivi delle ultime 24 ore.