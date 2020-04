L'infermiere della Croce Rossa a Bergamo: "Ho visto l'inferno: c'erano morti dappertutto"

“ La prima settimana è stata drammatica, eravamo tre per trenta pazienti. La responsabilità era enorme ”. Poi aggiunge che a Bergamo di aver visto l'inferno e che " c'erano morti dappertutto ".

È il racconto di Angelo Pedone, sottotenente in congedo del corpo militare della Croce Rossa partecipando a varie missioni come in Afghanistan e Mare Nostrum. L’uomo fa l’infermiere al policlinico Gemelli di Roma ed è stato richiamato in servizio quando è scoppiata l’emergenza coronavirus nel nord Italia. Quindi è stato assegnato all'ospedale Giovanni XXIII a Bergamo, vivendo le fasi più dure del contagio. Ora è ritornato a casa e il 23 aprile riprenderà il servizio al Gemelli ma è pronto a ripartire in caso di necessità.

I brutti ricordi

Angelo è rimasto impressionato da tanti aspetti di questa epidemia. Fa l’esempio della “ lunga fila di ambulanze in attesa ore davanti al Pronto Soccorso, che non aveva spazio per accogliere altre persone. L'ossigeno che a volte scarseggiava, perché le chiamate erano continue e non c'era tempo di prendere nuove bombole prima di ripartire ”. Poi ricorda la luce fioca nei corridoi, il gran caldo e le finestre chiuse senza dimenticare gli sguardi spaventati dei pazienti e del personale sanitario, che sembrava senza speranza ma proseguiva nel loro lavoro senza fermarsi.

Un’esperienza incomparabile

L’infermiere racconta al Messaggero di aver fatto diversi corsi sull’assistenza in operazioni a torace aperto dove il rischio di morire è alto ma quello che ha visto a Bergamo non si può paragonare a nulla. Angelo sottolinea che il turno iniziale è stato il più duro ed era di notte. “ Toglievi il casco per dare da bere o un farmaco al malato e questo non respirava - prosegue -, dovevi essere certo di fare tutto velocemente e bene. Arrivavano alcuni soggetti gravissimi, li guardavi e capivi che non avevano speranze ”. L’infermiere riferisce che mediamente morivano due persone a turno. Una volta concluso il lavoro si faceva la conta dei decessi. Inoltre, ognuno si chiedeva dove fossero i malati che non si vedevano.

Una situazione molto critica