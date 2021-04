Tutto il meteo di Pasqua. Cosa accadrà il sabato, ​la domenica e il lunedì

Poche ore ed assisteremo ad un netto cambiamento meteo, in arrivo un'ondata di freddo e maltempo che rovinerà la Pasqua di gran parte degli italiani: temporali, grandine, venti freddi e nevicate a bassa quota ci faranno ripiombare in pieno inverno.

Situazione attuale

Ultimi scampoli di bel tempo con l'alta pressione africana ancora protagonista (per poco) sul nostro Paese: anche oggi, massime di 24-25 gradi si sono avute su gran parte del Centro-Nord, intorno ai 20-22 gradi al Sud. Ma saranno le ultime ore con un clima più simile a quello di una tarda primavera. Dal nord Europa, infatti, sono in arrivo più impulsi freddi e perturbati che faranno crollare le temperature riportando piogge ed acquazzoni ovunque.

Cosa accadrà sabato

Gli esperti ci dicono che, da domani, dopo una mattinata asciutta e in gran parte soleggiata, aria fredda di origine artica enterà dalla Porta della Bora formando un minimo ciclonico sul Tirreno Centrale. Nelle aree tirreniche esposte si svilupperanno temporali con grandinate localmente intense. Le precipitazioni raggiungeranno anche Campania e Puglia mentre al Nord si avrà un aumento del vento ma scarsi fenomeni. Attenzione al vento freddo da Bora e Grecale che soffierà durante la notte su tutto il Paese.

Pasqua invernale

La Domenica di Pasqua sarà caratterizzata da un clima ventoso e da un crollo delle temperature anche superiore ai 10°C. Attenzione, il vento acuirà ulteriormente la sensazione di freddo, specialmente dopo gli ultimi giorni passati con un clima quasi estivo. A livello meteo, oltre al vento, instabilità in Sardegna e al Sud mentre al Centro-Nord il clima si manterrà più soleggato ma, come detto, molto freddo: le teperature massime, infatti, non supereranno i 13°C al Nord, i 12-15°C al Centro e solo qualche grado in più al Sud.

Pasquetta incerta, neve sulle Alpi

Pasquetta sarà una giornata d'attesa: gelide correnti di origine polare arriveranno sul Mediterraneo in serata quando il tempo comincerà a peggiorare sulle Alpi con nevicate a bassa quota: durante il giorno, clima poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso su gran parte d'Italia ma con scarsi fenomeni a parte al Sud ed in Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi. Farà ancora freddo ma il calo più consistente si avrà a partire dalla giornata successiva.

Martedì di freddo e maltempo

Finite le festività pasquali ma il meteo invernale ci terrà compagnia anche nella giornata di martedì, con un nuovo vortice alimentato ancora una volta da aria gelida che darà vita a temporali sparsi soprattutto al Centro Italia e sulle regioni adriatiche. La neve cadrà sull'Appennino a quote basse per la stagione, intorno agli 800-1000 metri. Le condizioni meteo miglioreranno a metà settimana ma con un clima ancora rigido, soprattutto di notte, e qualche pioggia soprattutto al Sud. Per il momento, l'anticiclone africano si terrà distante dal nostro Paese.

Il meteo giorno per giorno

Sabato 3. Nord: al mattino piogge in Emilia Romagna, più sole altrove. Centro: peggiora nel pomeriggio con temporali e grandinate sparse. Sud: peggiora su Campania, Puglia e Basilicata con temporali, asciutto altrove.

Domenica 4. Nord: fresco, tante nubi al Nordovest. Centro: poco nuvoloso, peggiora in Sardegna con temporali. Sud: al mattino acquazzoni, poi migliora.

Lunedì 5. Pasquetta con temporali in Sicilia, bel tempo altrove ma in serata peggiora sulle Alpi con neve a bassa quota.