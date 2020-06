L'Iss: "Parti del virus sono presenti nelle mascherine dopo 7 giorni"

Il Sars-CoV-2 rimane sulla parte interna delle mascherine per 7 giorni. A sottolinearlo è uno studio dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che ha effettuato una sperimentazione per rilevare il virus su diverse superfici. " Nella parte interna delle mascherine è risultato" rilevabile "fino a 7 giorn i", ha spiegato Rosa Draisci, del Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Iss, nel corso dell'audizione del presidente dell'Istituto, Silvio Brusaferro, alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

La sperimentazione prevedeva di rilevare la presenza del nuovo coronavirus su diverse superfici, tra cui anche le mascherine. "Si tratta- ha aggiunto Silvio Brusaferro- di uno studio scientifico in ambienti protetti, non è dunque immediatamente assimilabile a situazioni normali ". E ha spiegato che " costruire un setting sperimentali vuol dire tenerlo protetto da luce del sole e da altri fattori che hanno una influenza " sui risultati nella vita reale. Le mascherine chirurgiche, precisa Brusaferro, " sono efficaci dalle 2 alle 6 ore ma non ci sono strumenti che ne garantiscano il riutilizzo o il ricondizionamento con le stesse performance" .

Durante l'audizione in Commissione di inchiesta, il presidente dell'Iss ha sottolienato altri aspetti emersi dai vari Rapporti Covid-19 effettuati in questi mesi, che " hanno fornito indicazioni sull'igiene delle mani e degli ambienti e sul corretto uso dei disinfettanti ". Brusaferro ha sottolieato l'importanza di un uso corretto dei disinfettanti, perché un loro utilizzo eccessivo o improprio potrebbe portare a " intossicazioni da sostanze pericolose ". L'igienizzazione " accurata e frequente delle mani è un elemento essenziale della prevenzione del contagio ", ha precisato, ricordando come l'Iss l'abbia incoraggiata e raccomandata fin dall'inizio della pandemia. " Tuttavia - ha aggiunto- in alcuni casi specifici è opportuno, in aggiunta alla igienizzazione delle mani, utilizzare guanti monouso al fine di ridurre il potenziale di contaminazione dei prodotti e garantirne la sicurezza ": è il caso, per esempio, dei negozi. Consigliata, quindi, la disinfezione anche delle superfici, ma senza esagerare, per evitare di incorrere in effetti indesiderati: " Bisogna trovare il giusto equilibrio ".

In uno dei Report Covid-19, l'Iss ha sconsigliato " la sanificazione delle strade e di grandi superficie con ipoclorito di sodio, perché a contatto con altri materiali organici depositati sul terreno, si possono formare delle sostanza pericolose ". Approvate, invece, le lampade Uv per la "disinfezione dei dispositivi" dal nuovo coronavirus. L'ozono, invece, " non è oggi un disinfettante, non può essere classificato tale. È una sostanza all'attenzione dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche per la valutazione come biocida, ovvero sostanza che inattiva microrganismi. Ma ad oggi non è stato completato l'iter di valutazione per cui non può essere dichiarato un disinfettante ".