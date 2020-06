La gabbia del maltempo: una "bomba" sull'estate

Non accenna a diminuire l'ondata di maltempo che colpisce gran parte d'Italia ormai da giorni. Un vortice d'aria fresca sta interessando anche l'Europa occidentale provocando temporali a ripetizione, più intensi e diffusi durante le ore pomeridiane al Centro-Nord.

Temporali fino a giovedì

Ancora per oggi e per tutta la giornata di domani la situazione non è destinata a cambiare: in cielo osserveremo maestosi cumulonembi pronti a scaricare tutta l'energia sotto forma di tuoni, fulmini, piogge intense e locali grandinate. Gli esperti prevedono nuovi ed intensi fenomeni specialmente sulle regioni centro-settentrionali e su alcune zone del Sud come Campania e Puglia: saranno soprattutto Liguria, Toscana ed il Nord in genere ad avere precipitazioni più intense, come si può osservare dalle immagini del satellite. Nord-Est, Lombardia, Piemonte ed Emilia, ancora una volta, saranno colpiti da temporali anche intensi. Non sono esclusi locali allagamenti.

Il motivo è presto detto: oltre all'aria fresca in quota che favorisce la formazione di nubi e piogge, sul Mar Ligure è presente anche una piccola area ciclonica che favorisce la formazione di temporali marittimi che, dal mare, si spingono fino alle coste liguri e toscane. Meteo totalmente differente, invece, sul resto del Sud e sulle due Isole Maggiori, con tanto sole e poche nubi. In questa fase, le temperature registreranno valori sotto la media del periodo al Centro-Nord, in linea con la prima decade di giugno al Sud.

Migliora da venerdì, ma con riserva

Una debola area di alta pressione si "sveglierà" dal letargo e comincerà ad espandersi verso il nostro Paese. Attenzione, però: non sarà il classico anticiclone forte e robusto, ed è per questo motivo che, seppur meno estesi, nuovi temporali si avranno durante il fine settimana, dappirma in Sardegna, alta Toscana e Nord-Ovest (sabato) e successivamente sull'arco alpino e sul Triveneto (domenica). Soltanto isolati sulle zone interne delle regioni centrali.

Le temperature risaliranno soprattutto al Centro-Nord fino a sfiorare i 28-30 °C su molte regioni, stessa situazione anche al Sud e sulle Isole. Sarà, quindi, un fine settimana dal sapore veramente estivo su gran parte d'Italia, il primo da molte settimane a questa parte.

Medio-termine: ancora tante incertezze

Né l'anticiclone africano né quello delle Azzorre riusciranno ad affermarsi pienamente per far decollare la stagione estiva: le mappe meteo dei centri di calcolo prevedono altri temporali, diffusi soprattutto al Centro-Nord, anche per la prossima settimana. Vista la distanza sarà bene aspettare nuovi aggiornamenti ma il trend attuale sembra votato, ancora una volta, all'instabilità. Non sappiamo se, successivamente, l'estate si rifarà con gli "interessi" (ondate di caldo africano). Le previsioni di AccuWeather che prevedevano un giugno con poche piogge e temperature sopra le medie, per il momento, sono state smentite alla grande.