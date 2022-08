"Vi ammazzo tutti". Choc alla festa del paese: finisce in omicidio

È sfociata nel sangue la festa del paese a Castelleone, un comune di 9mila abitanti nella provincia di Cremona. Un uomo di 40 anni, Giovanni Senatore, è stato accoltellato. L'omicida, Mauro Mutigli, 38 anni, ha minacciato di fare una strage: " Vi ammazzo tutti ", ha gridato mentre correva armato di lama tra le vie del borgo. Durante la drammatica colluttazione sarebbe rimasta ferita anche una terza persona, verosimilmente un amico della vittima. L'aggressore è stato fermato e arrestato.

La lite

L'episodio risale a ieri sera (mercoledì 10 agosto) attorno alle ore 21. Mentre i castelleonesi si divertivano tra musica e balli in strada, nel bar poco distante dal centro storico del paese sono spuntati i coltelli. Stando a quanto racconta il Corriere.it, nel bel mezzo della serata, sarebbe esplosa una discussione tra due clienti del locale. Il diverbio, a quanto pare dai toni infuocati, è ben presto degenerato in rissa salvo poi culminare con un epilogo tragico. I due avventori avrebbero cominciato a strattonarsi con forza, ignorando completamente l'intervento di un altro cliente che tentava di ricondurre entrambi alla calma. Successivamente sono volati anche schiaffi, pugni e calci. Ma non è tutto.

L'aggressione con il coltello

Dalle botte ai coltelli è bastato un attimo. Uno dei due litiganti sembrava aver gettato la spugna decidendo di allontanarsi dal bar. Ma quando è ritornato nel locale era armato di coltello. La vittima, Giovanni Castellone, non avrebbe avuto modo di reagire incassando un fendente dopo l'altro all'addome: è morto sul colpo. L'aggressore ha provato a mettersi in fuga ma, per fortuna, è stato bloccato poco dopo dalle Forze dell'Ordine e portato in caserma. Sulla vicenda, la cui dinamica resta ancora da definire, indagano i carabinieri.