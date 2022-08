La lite tra stranieri degenera. E spunta una spada da samurai

La lite in strada è degenerata e, per dirimere la discussione, è spuntata una spada da samurai. Un diverbio stradale tra cinque cittadini stranieri è culminato con un gesto non propriamente pacifico, interrotto solo dall'intervento delle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto nelle scorse ore a Rozzano e a documentarlo è stato lo stesso Comune della città metropolitana di Milano. Durante un alterco sorto tra automobilisti, probabilmente a seguito di una disputa per futili motivi (forse per una mancata precedenza), un uomo ha estratto una "katana" giapponese della lunghezza di circa un metro.

Quali fossero le intenzioni del soggetto, lo si può solo immaginare. Il cittadino straniero in possesso della spada, secondo quanto ricostruisce il Comune di Rozzano, è stato immediatamente bloccato dalla polizia locale, poi denunciato per violenza aggravata privata e porto abusivo di arma atta ad offendere. L'intervento degli agenti, nello specifico, è avvenuto nella serata di ieri - 9 agosto - in via Lambro a Quinto Stampi: i vigili erano sopraggiunti per sedare una discussione tra conducenti e passeggeri a bordo di due auto, chiamati da alcuni cittadini che avevano segnalato rumori molesti in strada. Al loro arrivo, avevano subito notato che non si trattava solo di una chiassosa lite e che quel diverbio poteva finire decisamente male.

Tra i cinque soggetti di origine straniera coinvolti nella discussione, infatti, uno aveva estratto dal bagagliaio della sua auto la katana, con l'intenzione di intimorire gli altri. Tutte le persone coinvolte nella movimentata disputa sono quindi state bloccate e denunciate per rissa. Alla luce di un successivo accertamento, due di loro sono state denunciate anche per immigrazione clandestina mentre la katana è stata posta sotto sequestro.

Solo qualche mese fa, sempre a Milano, la polizia aveva fermato un altro soggetto in possesso di una spada da samurai utilizzata in modo indebito. L'uomo, un 50enne già segnalato alle forze dell'ordine, camminava in via Desenzano, nel quartiere Bande Nere, armato di una katana e vestito da cow-boy. Dopo l'arresto, nell'abitazione del soggetto erano stati rivenuti anche un gladio romano con lama appena affilata, fionde e altre armi senza il porto necessario per la detenzione.