"L'offerta è troppo bassa": scoppia la rissa tra il parroco e il fedele

Un'offerta ritenuta troppo esigua e forse un commento di troppo. Così, il parroco e il fedele sono venuti alle mani, ingaggiando un corpo a corpo davanti ad alcuni testimoni. È accaduto ad Aversa, in provincia di Caserta, nella mattinata del 26 luglio scorso: l'alterco si è consumato dopo la celebrazione di un funerale nella chiesa della Madonna di Casaluce. Terminato il rito, il sacerdote avrebbe ricevuto da uno dei parenti del defunto un'offerta di 25 euro, cifra che - stando a quanto ricostruito dalla stampa locale - il religioso avrebbe ritenuto troppo bassa. Tra i due sarebbe così iniziata una discussione terminata in modo manesco fuori dalla chiesa.

La scena, nelle sue parti più concitate, è stata ripresa anche da alcune telecamere di videosorveglianza. Nelle immagini si vedono due individui azzufarsi e alcuni testimoni accorrere per separarli. Nel parapiglia, il sacerdote incassa un calcio ma reagisce, facendo cadere l'altra persona. Secondo alcuni testimoni, sarebbero tre le persone finite in ospedale e refertate con alcuni giorni di guarigione. Le dinamiche della lite sono ancora in via di ricostruzione, soprattutto per quanto riguarda le fasi iniziali. Le voci che girano ad Aversa riferiscono però di un diverbio nato proprio attorno all'importo dell'offerta. Tale versione sarebbe stata confermata anche da don Francesco Riccio, direttore dell'ufficio comunicazioni della Diocesi di Aversa, come riporta Fanpage.

" Da quel che attualmente sappiamo la discussione sarebbe nata da un malinteso sull'offerta: il sacerdote avrebbe detto che qualcuno lascia di più e da qui sarebbe nato un battibecco, apparentemente finito lì; successivamente i due si sarebbero incontrati per strada casualmente e si sarebbe riacceso il diverbio, sfociato in quello che si vede nel video ", ha affermato il portavoce diocesano. La vicenda ha suscitato parecchio scalpore, al punto da costringere la curia locale a prendere posizione.

" In merito alla notizia ampiamente diffusa dagli organi di comunicazione circa una colluttazione avvenuta nella mattinata di martedì, nei pressi di una chiesa di Aversa, tra un parroco e un cittadino, la diocesi di Aversa, esprime il proprio rammarico per quello che è accaduto e attiva i propri organismi canonici deputati a fare piena luce sull’accaduto. Altresì esprimiamo vicinanza ad ogni persona che possa sentirsi lesa e si dichiara disponibile a continuare il dialogo già intrapreso per riportare serenità nella vita di tutti coloro che sono stati coinvolti nell’accaduto ", si legge in una nota diramata dalla stessa diocesi.

Secondo quanto riferito da ambienti ecclesiastici, il parroco al centro della vicenda avrebbe manifestato rammarico per quanto accaduto, dopo essere stato ascoltato dal Vescovo. Al momento, in merito alla vicenda non sarebbero state sporte denunce.