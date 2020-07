Lombardia, mascherine all’aperto solo senza distanziamento

La Lombardia sembra avere ormai deciso cosa scegliere in fatto di mascherine: per domani è attesa l’ordinanza della Regione. Intanto però qualcosa è trapelato. Sembra che le tanto sofferte mascherine, prima perché introvabili, poi perché obbligati a indossarle anche con 35 gradi all’ombra, non andranno in pensione, ma quasi. Un piccolo sospiro di sollievo lo potremo tirare.

Lombardia, addio mascherine all'aperto. Con distanziamento

Da mercoledì 15 luglio infatti resterà l’obbligo di utilizzarle sui mezzi di trasporto e nei luoghi chiusi, ma cadrà l’obbligo all’aperto. Sempre che possa essere mantenuta la distanza di sicurezza. Il distanziamento minimo di un metro dovrà essere sempre assicurato, altrimenti si dovrà tirare fuori la mascherina e indossarla. Quindi andranno sempre portate con noi, pronte per essere usate all’occorrenza. Questo quanto si apprende dall'Adnkronos Salute, alla vigilia della scadenza, domani 14 luglio, delle precedenti disposizioni che imponevano di indossare sempre la mascherina all'aperto sul territorio regionale. In Lombardia vi era infatti ancora l’obbligo di coprire naso e bocca anche all’aperto, con mascherine o altri indumenti come sciarpe e foulard. La norma era stata rinnovata il 29 giugno fino a martedì 14 luglio. Un piccolo miglioramento c’è, soprattutto se si considera che siamo ormai a metà luglio e il rischio che le temperature salgano è molto probabile. Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha detto a Sky TG24 praticamente la stessa cosa: "Mascherina sì al chiuso e laddove non si può mantenere il metro di distanza. All'aperto, oltre il metro di distanza, la mascherina non serve".

Domani Fontana firmer la nuova ordinanza

Nella giornata di domani il governatore della Lombardia Attilio Fontana dovrebbe firmare l’ordinanza che segue le indicazioni del comitato tecnico scientifico riunitosi nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio, in Regione. La nuova ordinanza avrà vigore su tutto il territorio lombardo. Quindi le mascherine dovrebbero restare obbligatorie in tutti gli uffici pubblici, i negozi e i centri commerciali. Oltre che al ristorante e nei locali quando ci si alza per andare a pagare alla cassa oppure al bagno. Stessa cosa nelle palestre quando si entra prima dell’allenamento, o sempre dal parrucchiere o nei centri estetici, negli ambulatori, nelle strutture sanitarie, nei musei, nei cinema o nei teatri. Dovranno continuare a indossarla senza sosta i commessi negli esercizi commerciali, i ristoratori e i camerieri, oltre al personale degli uffici pubblici e a quello sanitario per tutta la durata dell’orario di lavoro.