L'orgoglio di Orsini: "Sono una falla del sistema"

“Se in Italia ci sono 100 esperti di politica internazionale e tutti sono liberi di dire quello che vogliono, ma tutti dicono la stessa cosa in favore del governo Draghi, siamo davvero liberi?” : questo il nuovo e provocatorio interrogativo posto da Alessandro Orsini. Ospite di Non è L’Arena, il professore ha portato avanti la sua battaglia e ha ribadito l’importanza delle sue posizioni sulla crisi in Ucraina. Orgoglioso del suo ruolo, ha evidenziato senza mezzi termini: “Mi definisco una falla del sistema” .

Nel corso del dialogo con Massimo Giletti, Orsini ha acceso i riflettori sulla libertà d’informazione in Italia, sottolineando ancora una volta le criticità del dibattito pubblico sull’invasione russa. Il docente di Sociologia del terrorismo internazionale ha puntato il dito contro i colleghi che celebrano il premier Draghi come un grande statista. Ma non solo: a suo avviso, le conseguenze delle mancate critiche all’ex presidente Bce sarebbero “pesantissime” .

In particolare, Orsini si è soffermato sulla visita a Kiev del primo ministro insieme a Scholz e Macron: “Quello che Draghi ha fatto a Kiev è imbrogliare gli italiani. Anche quando incontra un fioraio, Zelensky chiede armi, soprattutto armi pesanti. Quando sono andati a Kiev Draghi, Scholz e Macron, il presidente ucraino non ha chiesto armi pesanti. Si sono messi d’accordo per prendere in giro gli italiani” .