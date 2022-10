L'orrida frase di Zan, l'ipocrisia di Fico e Fontana: quindi, oggi...

- Fausto Bertinotti era una figura “di parte”, se volete pure “divisiva”. Laura Boldrini era figura “di parte”, sicuramente divisiva. Roberto Fico era figura “di parte”, a suo modo divisivo. Mi chiedo per quale motivo il centrodestra, e segnatamente la Lega, non potrebbe scegliere un suo esponente “identitario” per Montecitorio. Che è, una prerogativa di sinistra?

- se un parlamentare di centrodestra avesse esposto uno striscione così sciocco in Aula prima della votazione, come quello poratto da Alessandro Zan contro Fontana (“putiniano e omofobo)”, lo avrebbero ricoperto di insulti. “Non si fa”, “non è il luogo”, “che imbarbarimento”. Invece la sceneggiata la mette in atto un dem e tutto passa in cavalleria. Vabbé, ci siamo abituati.

-il punto è che poi Zan ha pure detto che Fontana, nonostante i 222 voti ricevuti dagli eletti, “non può sedere su quello scranno” viste le sue idee. Siamo alla dittatura di Zan? Siamo a questo punto? Decide lui quali congressi si possono patrocinare e quali no? Mi sa che il Parlamento ha fatto bene a bocciare la sua legge…

- Lorenzo Fontana, in apertura di discorso, ha ringraziato gli “onorevoli colleghi”, usando il maschile universale, senza citare “le colleghe e i colleghi”. Di sicuro ora lo accuseranno pure di essere maschilista.

- mi spiegate per quale diavolo di motivo Fontana dovrebbe essere definito “ultraconservatore” e non conservatore? Diciamo forse di Bonelli che è un ultrafanatico dell’ambientalismo? O di Fratoianni che è un ultrasinistro? No, ecco. Allora quantomeno garantiamo un po’ di equilibrio, grazie.

- una storia meravigliosa. Secondo Repubblica, mentre scriviamo ancora non smentita, Roberto Fico avrebbe deciso di non rinunciare alle sue prerogative (e i suoi privilegi) come ex presidente della Camera. Si terrà il suo ufficio e pure lo staff. Ora, per noi fa bene. Ci mancherebbe. Ma se sei quello che è arrivato in autobus il giorno dell’elezione, beh: almeno un pochino, forse, dovresti capire che la cosa puzza di ipocrisia. Ma non di aver mantenuto l’ufficio, sia chiaro. Solo di aver fatto la sceneggiata 5 anni fa per poi cedere, come normale che fosse, all’auto blu.

- a chi dice che “è finita l’era Berlusconi” ricorderei solo che sarà la tredicesima volta che viene affermato. E poi puntualmente smentito.

- un buon primo discorso, quello di Fontana, ma non esattamente il migliore. E continuo a non capire come mai tutti citano il Papa.

- importanti dichiarazioni di Putin. In sostanza lo Zar dice tre cose: 1) siamo disposti a trattare; 2) la mobilitazione la concludiamo in 2 settimane; 3) per ora non faremo altri attacchi massicci. Poi per carità, non si pente dell’attacco all’Ucraina (davvero vi sareste attesi il contrario?) e sostiene di essere nel giusto (qualche migliaio di morti la penserebbero diversamente), però mi pare un piccolo passo in avanti. Il Mondo sarà in grado di sfruttare la timida apertura (se di apertura reale si tratta)?