Lo strano caso di Ferno: qui vengono strappati ​ticket da 25mila euro

Bisogna andare a Ferno, almeno per comprare i biglietti della Lotteria. Perché la buona sorte è innamorata del paesino del Varesotto.

La Lotteria Italia 2020, che si è conclusa con l’estrazione dell’Epifania, ha fruttato un premio di terza categoria, pari a 25mila euro, al proprietario o ai proprietari del biglietto F245030, acquistato appunto a Ferno. Sin qui nulla di particolare, si potrebbe obiettare. Quello di Ferno è solo uno dei tanti premi, 130 per l’esattezza, assegnati dalla dea bendata che quest’anno è stata propizia soprattutto per Pesaro, città che si è aggiudicata il podio con un biglietto che ha portato 5 milioni di euro a uno o più fortunati.

Per capire la fortuna che contraddistingue Ferno bisogna andare alla scorsa edizione della Lotteria Italia. Il paesino, che non arriva a 7mila abitanti, all’estrazione del 6 gennaio 2020 era stato protagonista di una triplice vincita. Allora erano stati tre i biglietti estratti, ciascuno foriero di un premio di terza categoria pari a 20mila euro. Non solo: i tre tagliandi erano contraddistinti da numeri quasi consecutivi, P474343, P474346, P474348.

Quanto accaduto in provincia di Varese era diventato un caso nazionale tinto di giallo: il Codacons aveva chiesto verifiche, erano intervenuti matematici, ma l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva assicurato che era stato tutto regolare. Ma c’è di più. Se la fortuna che bacia Ferno è grande, quella che bacia l’aeroporto di Malpensa è immensa.

I tre biglietti quasi consecutivi della Lotteria Italia 2019 erano stati venduti negli esercizi commerciali situati al terminal 1 dello scalo internazionale, che si trova appunto nel Comune di Ferno. C’era poi un quarto biglietto che aveva portato alla vincita di un premio di terza categoria di 20mila euro all’adiacente Comune di Somma Lombardo: anche in quel caso il tagliando fortunato proveniva da un negozio situato in aeroporto, al terminal 2.

Dunque Malpensa l’anno scorso ha collezionato ben quattro vincite ed è probabile che anche quest’anno il biglietto vincente sia stato staccato proprio in un punto vendita dello scalo. Per l'anno prossimo non resta che andare a Ferno.