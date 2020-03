Lotto e Superenalotto, c'è lo stop totale ai giochi

Nuova stretta per il contenimento del contagio da Coronavirus: l'Agenzia per le Dogane ed i Monopoli ha deciso per la sospensione di Lotto, Superenalotto ed alcuni giochi come lotterie e slot machines.

Nella motivazione, si legge, "la sospensione del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo slot machines" oltre allo stop per "Superenalotto", "Superstar", "Sivincetutto Superenalotto" e "Lotto tradizionale" dal termine dei concorsi di sabato 21 marzo 2020; "Eurojackpot" la cui sospensione, con effetto immediato, è estesa alle modalità di raccolta online". Sospese, infine, anche "scommesse che implicano una certificazione da parte di personale Adm con decorrenza 22 marzo 2020".

Non si gioca nemmeno online

Come si legge su Agipronews, la decisione è stata presa dal direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) Marcello Minenna: la sospensione per tali giochi è estesa anche alla modalità di raccolta online nonché alle conseguenti attività estrazionali "al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività".

L'ultima giocata: nessun "6" nè "5+1"

In serata, si è svolta l'ultima estrazione prima della sospensione che prende il via da domani fino a data da destinarsi: Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto: 5-13-38-39-52-59. Numero jolly: 74. Numero Superstar: 90. Nessun "6", nè "5+1".

La vincita più alta è stata realizzata a Sassari grazie ad un "5" che vince 120.912,04 euro. Il jackpot per il "6" sale, così, a 36.300.000,00 euro.

Coronavirus, il giorno più nero

La decisione di sospendere i giochi è anche figlia degli ultimi disastrosi aggiornamenti che questo pomeriggio la Protezione Civile ha diramato nel consueto bollettino delle 18 e come già riportato dal Giornale: sono 53.578 le persone hanno contratto il Covid-19 (6.557 in più rispetto a ieri, contando anche morti e guariti). Attualmente i soggetti positivi sono 42.681 (4.821 in sole 24 ore).

Positivo agente di Conte

È notizia dell'ultim'ora quella della positivià di un sovrintendente della scorta del premier Conte. L'uomo si trova ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma. Da quanto appreso dall'agenzia Adnkronos, dopo l'accertamento della positività del poliziotto, che risale a circa dodici giorni fa, è subito scattata la quarantena per gli altri uomini della scorta. Nei giorni scorsi, poi, anche il presidente del Consiglio è stato sottosposto al tampone che ha dato esito negativo.