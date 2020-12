L'ultima follia dei no vax "L'infermiera è morta dopo aver fatto il vaccino"

" È morta dopo aver fatto il vaccino ". Così i "no vax" hanno annunciato sui social la presunta morte dell'infermiera Tiffany Pontes Dover mettendo in guardia i vaccinisti sulle conseguenze letali del Pifzer: " uccide ", ne sono certi. Peccato si tratti di una gigantesca bufala - l'ennesima - e che, per sua fortuna, l'infermeria sia viva e perfettamente in salute.

Tutto è comiciato quando, qualche giorno fa, è stata diffusa la notizia (corredata da immagini video) del decesso di una infermiera in attività al Chi Memoria Hospital di Chattanooga, nel Tennessee, a seguito dell'iniezione vaccinale. Apriti cielo: la manna per i no vax. Raggiunti dall'indiscrezione, hanno cominciato a digitare freneticamente sulla tastiera nel tentativo - vano, si spera - di tirare acqua al proprio mulino e assicurarsi nuovi adepti. Perché, si sa, il vaccino è opera dei 'poteri forti': " lo usano per controllarci, è letale ". E la povera Tiffany ne sarebbe stata la prima, povera vittima. Ma la verità è ben altra da quella millantata sui social.

Tiffany Dover è viva e vegeta. In realtà, l'infermiera è soltanto svenuta dopo l'iniezione a causa di una patologia congenita da cui è affetta e della quale era stato previamente informato lo staff medico della struttura presso cui lavora. La smentita ufficiale è arrivata dalla testimonianza della diretta interessata che, con un video su youtube, ha chiarito la dinamica dell'accaduto. " Sto bene, ho avuto solo uno svenimento ", ha precisato provando a sedare il tam-tam funesto di notizie. Ma i no vax, da complottisti consumati, hanno perseverato: " è morta ".

Certi delle proprie (ottuse) convinzioni, hanno continuato a "spammare" fake news su Facebook. In molti hanno addirittura dedicato preghiere e inviato messaggi di cordoglio ai parenti della "compianta" Tiffany: " Rip. Vi siamo vicini ". A nulla è servita neanche la smentita ufficiale da parte del Chi Memorial Hospital che con un tweet ha chiarito l'accaduto negando il decesso della giovane infermiera. " L'infermiera Tiffany Dover apprezza la preoccupazione mostrata per lei. - recita il ginguettio - È a casa e sta bene. Chiede privacy per lei e la sua famiglia ".

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family. — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 19, 2020