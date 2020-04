L'ultima ipotesi per l'esame di Stato: solo un maxi colloquio

La Maturità sarà semplificata rispetto alle precedenti versioni: questo è l'unico aspetto che al momento si può ritenere certo nell'ambito dell'istruzione. Lo aveva annunciato anche Lucia Azzolina: il ministro recentemente ha ribadito che terrà conto degli ostacoli incontrati nel corso di questi mesi. Ora il Miur è al lavoro per farsi trovare pronto per ogni scenario, consapevole che l'esame di Stato inevitabilmente subirà una vera e propria rivoluzione: se si rientrerà i primi di maggio allora ci sarà un mesetto di tempo per tenere le lezioni in vista del 17 giugno, quando si potrebbe svolgere la prima prova di italiano; le tracce della seconda prova dovrebbero essere proposte dalle singole commissioni; a fine giugno si potrà concludere con il classico orale.

Ma la pista più complicata (e contemporaneamente più concreta) è quella del non rientro: in tal caso verranno cancellati i due scritti poiché le " ragioni sanitarie lo impediranno ". Sarà previsto ovviamente un rafforzamento del colloquio, la cui durata potrebbe sfiorare anche un'ora: esercizi matematici, traduzioni linguistiche e analisi di testi di letteratura a cui si aggiungeranno le materie specifiche dei vari percorsi di studio. Comunque è stata fissata una data chiave: se entro domenica 17 maggio non ci saranno notizie certe sul rientro, verranno prese decisioni drastiche.

Come cambia la Maturità

Considerando che i 40 punti totali delle due prove scritte non potranno essere più assegnabili, l'orale potrebbe avere una valenza di 60 punti: i restanti 40 terranno conto del percorso dello studente nel terzo e nel quarto anno. Come riportato da La Repubblica, per l'avvio del maxi colloquio sono state ipotizzate due date: il 17 luglio (al posto della prima prova) o il primo luglio. In quale modalità? Eventualmente le convocazioni saranno singole senza la presenza dei testimoni ma, nella peggiore delle ipotesi, l'orale si potrebbe tenere pure a distanza.