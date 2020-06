Maddie, il clamoroso errore della polizia: il pedofilo sospettato mai interrogato

Il principale sospettato della sparizione della piccola Maddie McCann, non era mai stato interrogato dalla polizia portoghese dopo la scomparsa della bambina di tre anni, avvenuta nel 2007 a Praia da Luz, in Portogallo, mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori. I poliziotti infatti sembra non fossero a conoscenza che Christian Brueckner fosse stato condannato in Germania per abusi sessuali.

Brueckner mai interrogato dalla polizia portoghese

Come riportato dal Messaggero, tutti gli altri colpevoli di reati sessuali che si trovavano nella Regione dell’Algarve, erano stati portati in commissariato per essere interrogati. Tutti tranne il 43enne tedesco. Neanche un minino sospetto da parte della polizia portoghese su quell’uomo che aveva avuto ben due denunce per furto e disobbedienza durante il suo soggiorno in Portogallo, iniziato nel 1998. Solo quando, ubriaco, confessò a un suo amico di sapere molto sulla scomparsa di Madeleine, e il suo confidente lo tradì, allora le cose cambiarono e diventò il principale sospettato. Non vi sono ancora prove sufficienti e schiaccianti per accusarlo di omicidio, anche se i pubblici ministeri tedeschi si sono detti convinti della morte della bambina inglese. Secondo i media portoghesi, negli anni ‘90, tra i paesi europei non sarebbero state scambiate in modo corretto le informazioni riguardanti i criminali.

Nel 1994, appena 17enne, Brueckner era stato condannato per molestie nei confronti di una bambina di sei anni in un parco di Würzburg, la città della Baviera dove è nato. Come riporta il Mirror, i genitori di Maddie hanno chiesto alla polizia tedesca di vedere le prove che li hanno portati a credere alla sua morte. Germania e Gran Bretagna stanno cercando insieme di risolvere il caso, con il 43enne al centro delle indagini, come principale sospettato. Il corpo della bambina non è ancora stato ritrovato, ma le cellule del telefono di Brueckner lo hanno localizzato vicino al luogo della sua scomparsa.

I genitori vogliono le prove della morte di Maddie