Di Maio addormentato, la variante e Conte: quindi, oggi...

- nel lungo post su Facebook con cui Conte ha annunciato la rottura con Rousseau, ha detto una roba passata stranamente inosservata. “Gestione tecnica” della piattaforma e “direzione politica”, ha detto, devono essere divise per “scongiurare ingerenze esterne incompatibili con il principio democratico”. Quindi fino ad oggi, in pratica, il M5S era "incompatibile" con la Carta? Buono a sapersi.

- fine pena mai. Dopo le varianti inglese e brasiliana, ora arriva quella indiana. Ormai è uno strazio: appena vedi una lucciola in fondo al tunnel, da dietro le spalle ti arriva una badilata in testa che ti tramortisce. Vuoi vedere che non facciamo in tempo a riaprire che subito ci fanno chiudere?

- la Germania vieta l’ingresso a chi torna dall’India che non sia cittadino tedesco. Non mi pare stavolta ci sia nessuno che urla al razzismo e mangia involtini primavera straziato dalla misura discriminatoria. No border, ci siete?

- dopo due giorni di sonno stile bella addormentata si sveglia anche Gigino Di Maio. Pure lui ora vuole eliminare il coprifuoco. Scusate: ma non era Salvini il buzzurro che lavorava per rompere l’unità della maggioranza?

- un sindaco di un paese nel Fiorentino se ne è inventata una che io non volevo manco crederci. Ha emanato un’ordinanza in cui vieta lo “stazionamento” in alcune zone della città. In pratica è vietato star fermi.

- Ah, comunque Di Maio ha scritto 1.549 caratteri, ha parlato di molte cose, tante inutili, e non ha trovato neppure un minutino da dedicare a sostenere o biasimare il babbo di Ciro Grillo.

- Il Cdm sul Recovery Plan l’hanno rinviato più volte delle dirette notturne di Conte. Ricordate? Momento amarcord.

- tutti vogliono prorogare il Superbonus 100%, credo più per mettere qualche bastone tra le ruote di Draghi che per sincera convinzione sulla bontà della misura. Giuseppi Conte addirittura lo ritiene “essenziale” per il Movimento, così essenziale che si era dimenticato di inserirlole nella versione di Recovery Plan che aveva scritto lui. Genio.

- La ginnasta indossa il body a gamba lunga invece di quello sgambato. Direte voi: e quindi? Vero. Il fatto è non l'ha fatto perché s’è dimenticata di depilarsi o per il freddo, ma perché sostiene che "lo sport non deve dare messaggi sessuali". Meritiamo l’estinzione.