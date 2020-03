Il maltempo non finisce, piogge e nevicate fino a sabato

Le condizioni meteo non guariscono, anzi: altre ondate di maltempo interesseranno l'Italia almeno fino alla fine della settimana. È questo quello che emerge questa mattina dagli ultimi bollettini che inviano i Centri di calcolo meteorologici.

Il vecchio vortice

Dopo settimane di stasi atmosferica, l'alta pressione ha lasciato la scena consentendo l'ingresso continuo di perturbazioni atlantiche. In questo momento, il satellite mostra come, il vortice di bassa pressione che ieri ha interessato gran parte del Paese, si trovi nei pressi della Sicilia dove ha riportato le tanto invocate piogge dopo mesi di siccità.

Anche le altre regioni meridionali risentono dell'instabilità legata al maltempo di ieri così come Triveneto, Romagna ed Abruzzo dove i cieli sono molto nuvolosi ed è presente qualche pioggia. Su Nord-Ovest, Sardegna e regioni tirreniche quella di oggi sarà la giornata migliore della settimana con cieli poco nuvolosi ed il ritorno a condizioni più stabili. Ma si tratta soltanto di una pausa, perchè una nuova perturbazione atlantica è attesa già dalla giornata di domani.

Il nuovo maltempo

Da giovedì 5 marzo ecco che le condizioni meteo peggioreranno sin dalla prima parte della mattinata con nubi e piogge su tutte le regioni settentrinali ed il ritorno della neve sui rilievi alpini intorno ai 1000 metri. Con il passare delle ore la quota neve scenderà ulteriormente, specialmente sulle Alpi centrali ed orientali.

Tra il pomeriggio e la sera, forti acquazzoni e locali nubifragi si concentreranno tra la Liguria di Levante e l'alta Toscana. Altre piogge si sposteranno verso tutte le regioni centrali mentre sarà più asciutto al Sud dove si potranno ancora avere ampie schiarite.

Piogge e vento venerdì e sabato

La perturbazione giunta giovedì non ci lascerà tanto facilmente: altre piogge e temporali insisteranno, venerdì, su gran parte del Centro-Nord fino a Campania e Calabria settentrionale. Soffieranno moderati o forti venti da ovest su gran parte del Paese. In questa fase, le temperature si manterranno comunque su valori non freddi, una diminuzione delle massime si avrà soltanto nelle zone interessate dai fenomeni. Stesso discorso per le minime, in calo soltanto in presenza di cieli sereni, stazionarie altrove.

Sabato, invece, i venti cambieranno direzione soffiando da Nord, sull'Italia arriverà quindi aria più fredda e si avrà un calo termico. L'instabilità non lascerà le regioni adriatiche ed il Sud dove continuerà a piovere seppur con pause più asciutte. Tempo migliore soltanto sul Nord-Ovest dove il sole sarà generoso.

Per un miglioramento più deciso bisognerà aspettare domenica quando il tempo si rimetterà su tutta Italia ma, probabilmente, si tratterà di una breve pausa: l'Atlantico è in forma e sfornerà altro maltempo anche la settimana prossima.