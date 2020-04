Maltempo, piogge e temporali su tutta Italia: nubi cariche di sabbia desertica

Non è così frequente vedere l'intera penisola italiana coperta da nubi: un'enorme distesa nuvolosa si estende dall'entroterra africano a tutto il Mar Mediterraneo. È colpa di un intenso vortice che provocherà piogge e temporali sul 98% del Paese, praticamente ovunque.

Il maltempo di oggi

Il satellite di oggi è molto suggestivo: non esiste nemmeno un pezzetto di cielo libero dalla copertura nuvolosa ma le piogge non saranno intense allo stesso modo. I fenomeni più importanti si avranno in Piemonte, sull'Italia centrale ed in Campania con forti acquazzoni e temporali. Sulle Alpi, copiose nevicate cadranno al di sopra dei 1700-1800 metri.

Anche su tutte le altre regioni, come dicono gli esperti, le condizioni meteo si manterranno comunque molto instabili con frequenti piogge anche se meno intense. Le uniche zone che non dovrebbero vedere, al momento, precipitazioni saranno la Sicilia ed il Friuli Venezia Giulia. Le temperature massime subiranno un consistente calo rispetto alla quasi estate del week-end dove tante città hanno raggiunto, ed in qualche caso superato, i 25°C: tutte le città registreranno valori inferiori ai 20°C, la città più mite sarà Palermo con 19°C.

Piove sabbia sahariana

Tutta la nuvolosità collegata al vortice africano, a causa di venti in quota provenienti direttamente dal Sahara, avrà al proprio interno grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andranno a concentrare in sospensione alle quote più alte dell'atmosfera, pronti a cadere durante le piogge ed i temporali di queste ore.

I cieli saranno, quindi, carichi di sabbia desertica che si depositerà su tutte le superfici esterne, dalle auto ai pavimenti dei balconi di casa. Quando tutto sarà asciutto, ci accorgeremo delle tracce gialle lasciate dalla sabbia. Nessuna città sarà immune a questo fenomeno, da Ragusa a Milano. Il fenomeno non è affatto raro, anzi: l'unica differenza che, in questa occasione, a causa della vastità del vortice africano, anche i cieli del Nord Italia si tingeranno di rossastro. Solitamente, è più facile che sia soltanto il Sud Italia a sperimentare situazioni del genere.

Ancora piogge e temporali

Martedì non cambierà molto a parte qualche schiarita a nord del fiume Po e fenomeni più deboli soltanto sul Triveneto. Continuerà a piovere, invece, al Centro-Sud con nuovi acquazzoni e temporali questa volta anche in Sicilia, inizialmente esclusa dalla fase più intensa del maltempo. Qualcosa cambierà, invece, da mercoledì quando le condizioni meteo miglioreranno su tutto il Nord a parte residui piovaschi sul basso Piemonte ed in Liguria.

Ancora maltempo, invece, su gran parte del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori con nuove piogge e temporali. In questa fase, correnti fresche settentrionali faranno diminuire le temperature soprattutto al Nord contestualmente ad un miglioramento del tempo.

Torna l'alta pressione, meteo in miglioramento

Il maltempo allenterà definitivamente la presa nella giornata di giovedì quando l'alta pressione riuscirà ad impadronirsi del bacino del Mediterraneo riportando condizioni più stabili a partire dai settori occidentali. Ancora qualche temporale al Sud e sulle due Isole Maggiori ma saranno gli ultimi colpo di tuono.

Se tutto verrà confermato, da venerdì 24 un anticiclone dovrebbe riprendere a dominare indisturbato su tutto il Paese regalandoci così la festa nazionale del 25 Aprile mite e soleggiata da nord a sud.