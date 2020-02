Malviventi in azione in aeroporto:rubano la valigia di un marocchino

Hanno sottratto la valigia ad un passeggero “reo” di essersi distratto davanti i nastri dell’aeroporto. La segnalazione immediata della vittima ha consentito però un rapido svolgimento delle indagini e il ritrovamento del bagaglio contenente tutti gli effetti personali. Denunciati due uomini. Si tratta di un 35enne e di un 23enne, entrambi pregiudicati, originari di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Adesso dovranno rispondere per il reato di furto aggravato in concorso.

Il misfatto è avvenuto all’interno dell’aeroporto Fontanarossa di Catania. I due erano atterrati nello scalo etneo a bordo di un aereo proveniente da Roma Fiumicino. Poi si sono diretti nell’area riservata che viene dedicata al ritiro dei bagagli. Davanti al nastro trasportatore, oltre a prendere le proprie valigie, hanno acciuffato al volo anche un bagaglio estraneo alla loro proprietà e appartenente ad un’altra persona. Vittima dell’atto “sbadato”, un cittadino marocchino, rimasto ad attendere inutilmente l’arrivo della sua valigia mai più arrivata.

Dopo diversi minuti di attesa la certezza: qualcuno aveva di certo preso quello che apparteneva a lui. Da qui è stata immediata la ricerca dei carabinieri per effettuare la denuncia. L’uomo, un 30enne residente a Catania, dove svolge la sua attività lavorativa, ha raccontato ai militari quello che era accaduto, riuscendo ad entrare nei dettagli sulla descrizione di tutte le persone presenti davanti il nastro assieme a lui.

Immediatamente sono scattate e indagini da parte dei militari che hanno innanzitutto passato al setaccio tutte le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza in quei momenti indicati dal cittadino marocchino. Sono stati così individuati i due malviventi nel momento in cui facevano propria la valigia dello sfortunato 30enne. I loro movimenti sono stati rilevati anche nel momento in cui si sono messi a bordo della loro macchina guadagnandosi la via della fuga. È stato così possibile prendere le informazioni relative alla targa e risalire all’identità degli autori del reato.

Da qui è partita quindi la segnalazione dei carabinieri ai colleghi di Niscemi. Successivamente, i due sospettati hanno ricevuto nella loro abitazione la visita dei militari. Dopo la perquisizione è stata ritrovata la valigia ancora integra. Di fronte all’evidenza, i due non hanno potuto negare il reato commesso, confermando la loro totale responsabilità. Al suo interno non mancava nulla. Per entrambi è scatta la denuncia per il reato di furto aggravato in concorso. Il bagaglio è stato consegnato al legittimo proprietario che, di certo, nelle prossime occasioni, in circostanze simili, volte presterà maggiore attenzione.