Giallo dopo lo schianto in auto: mamma e bimbo sono svaniti nel nulla

Sono ore di angoscia ed apprensione per le sorti di una mamma e del figlioletto di 4 anni scomparsi nel nulla: da ieri mattina, lunedì 3 agosto, non si hanno più loro notizie. Si tratta di Viviana Parisi, 43enne di Venetico, in provincia di Messina, e del piccolo Joele. Le indagini sono affidate ai carabinieri della città siciliana.

Stando a quanto si apprende dalla Gazzetta del Sud , l'auto della donna, una opel corsa grigia, è stata ritrovata nella tarda mattinata di ieri lungo il viadotto Pizzo Turda di Caronia, sulla A20 tra Messina e Palermo, dalla polstrada di Sant'Agata Militello. La vettura riportava i segni di un incidente stradale, un tamponamento di lieve entità avvenuto verosimilmente con un altro mezzo che percorreva la stessa carreggiata o, ipotesi ancor più probabile, per una collisione autonoma con le barriere laterali di protezione del ponte stradale. Ad ogni modo, nulla che lasci presagire un impatto violento o pericoloso. Sulla macchina, la 43enne avrebbe lasciato la borsa con i documenti con anche il cellulare all'interno.

Secondo alcune testimonianze raccolte dai militari dell'Arma, la donna è stata vista allontanarsi a piedi lungo l'autostrada in compagnia del figlio. Ma, al momento, non è stata ancora riscontrata la veridicità dei racconti. L'annuncio della scomparsa è stato diffuso, nella tarda serata di ieri, dai familiari della donna con un appello social. Il post, a cui era stato acclusa una foto della mamma col figlioletto, è stato condiviso a strettissimo giro da migliaia di persone con la speranza che qualcuno potesse fornire indicazioni utili per il ritrovamento di entrambi. Tuttora, però, si brancolerebbe nel buio più totale.

Gli agenti della polstrada, coordinati dal comandante ispettore superiore Massimiliano Fiasconaro, hanno immediatamente avviato le ricerche. Imponente è stato, altresì, il dispiegamento delle forze per ritrovare la 43enne e il suo bambino. Sul posto, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, i vigili urbani di Caronia e Santo Stefano di Camastra, due unità Tas specializzate in attività di ricerca, una unità cinofola ed un elicottero dei vigili del fuoco. Infine, sono state attivate anche due squadre ordinarie di caschi rossi. Ma nonostante l'impegno profuso delle autorità al momento né la donna né il piccolo sono stati ritrovati.