Mancano i bagnini, allarme sull’estate degli italiani

L'estate 2022 è iniziata piena di problematiche: senza citare le vere criticità che accadono a un migliaio di chilometri da noi, la pandemia ha lasciato in eredità le sue pesanti scorie che fanno fatica ad abbandonarci. Oltre alla cancellazione di centinaia di voli in Europa per la mancanza del personale di terra, sulle spiagge italiane mancano migliaia di bagnini per una stagione estiva iniziata già alcuni giorni fa. Eppure, tutto sarebbe dovuto essere pronto dopo la fine delle restrizioni Covid che ci hanno accompagnato per due anni.

3-4 mila bagnini in meno

La denuncia è arrivata dal sindacato dei balneari di Confcommercio che ha sottolineato come manchino all'appello almeno 3-4mila assistenti dei bagnanti. Regolamento alla mano, dovrebbe essercene uno ogni 100 metri di spiaggia ma così, attualmente, non è. In questo modo, le ripercussioni sono enormi perché non potrà essere garantito l'accesso al mare. " Con il lockdown il rilascio dei brevetti si è interrotto. Senza nessuno che sorvegli le coste, molti stabilimenti ora temono di non poter aprire ", ha spiegato al Messaggero Marzia Marzoli, vicepresidente regionale Sib. Nel Lazio, ad esempio, i problemi sono anche di altra natura: molti rifiutano contratti poco remunerati e per spostarsi dal luogo di origine richiedono vitto e alloggio nella località balnerare dove dovranno trascorrere i mesi esitivi.

"Ecco perchè non li troviamo"

" Noi offriamo un contratto di 1.500 euro netti al mese, eppure facciamo fatica a trovare personale ", spiega al quotidiano romano Gianluca Di Lorenzo, responsabile di una cooperativa che si occupa dei contratti dei bagnini. Molti ragazzi, poi, non vogliono lavorare nei fine settimana che rappresenta il clou delle giornate con maggiori criticità. La situazione non è migliore neanche in Campania: secondo i numeri Sib, " mancano 2.500 bagnini su circa 1.200 stabilimenti ". In alcuni stabilimenti a gestione familiare si cerca di rimediare alla criticità chiedendo il "favore" a un parente ma non può funzionare sempre così. " Anche il reddito di cittadinanza incide molto, ma non spiega da solo questo esodo dal lavoro" .