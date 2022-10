"Fogli al posto degli schermi". Salta l'udienza clou per Ciro Grillo

È stata aperta e poi subito rinviata la quinta udienza del processo per stupro sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e i tre amici: Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta. La Corte, ascoltate le richieste degli avvocati del collegio difensivo, ha aggiornato il dibattimento a porte chiuse al 16 novembre " per carenze tecniche dell'aula ". Inoltre erano assenti i tre testimoni principali, ovvero, i medici della clinica "Mangiagalli" di Milano che visitarono Silva (nome di fantasia) 9 giorni dopo il presunto abuso.

Il rinvio dell'udienza

Stando a quanto riferiscono i cronisti presenti a Tempio Pausania - dove si svolge il processo - non ci sarebbero state le condizioni tecniche per poter procedere con il dibattimento. Nella sala c'erano sono solo due microfoni a diposizione per oltre dieci avvocati e il pubblico ministero. Per di più mancava uno schermo adeguato sui cui proiettare il materiale audiovisivo (chat e filmati) che sono stati acquisiti nel corso delle indagini. Criticità che erano già stata evidenziate dai legali quando, la scorsa settimana, avevano sollecitato il Tribunale per l'allestimento dell'aula con tutte le dotazioni tecniche necessarie. Gli stessi avevano chiesto anche il rinvio dell'udienza per l'assenza di uno degli avvocati, indisponibile per motivi di salute. La loro richiesta, però, non è stata accolta. Per le stesse motivazioni salterà anche l'udienza programmata per il 2 novembre. Riprenderà tutto il giorno 16.

I testimoni assenti