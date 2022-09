"Mi farei le figlie del preside". Le nuove chat che inguaiano Ciro Grillo

Spuntano nuove chat nel processo a Ciro Grillo e ai suoi tre amici, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria per stupro di gruppo. Mercoledì nuova udienza davanti al tribunale di Tempio Pausania, un appuntamento molto atteso. È stato infatti il giorno della testimonianza della madre di Ciro, Parvin Tadjk, che dormiva in una casa accanto a quella dove si sarebbero consumati i presunti abusi ai danni di due giovani milanesi.

Le nuove chat di Ciro Grillo

Gli avvocati delle parti civili – Giulia Bongiorno e Dario Romano – hanno acceso i riflettori su una chat tra Ciro Grillo e Parvin Tadjik datata agosto 2017. Una conversazione nella quale la moglie di Bepppe Grillo rimproverò aspramente il figlio, al tempo a Auckland, in Nuova Zelanda, per una vacanza-studio. La scuola voleva espellere il giovane perché il vicepreside era molto infastidito per alcune sue parole.

“Se potessi darei due pugni in faccia al preside e mi farei le sue due figlie” , lo sfogo di Ciro Grillo con un compagno di classe riportato da La Stampa. Una frase choc che comportò l’apertura di un procedimento disciplinare e il rischio di espulsione dall’istituto. Per le parti civili, quelle parole sono da considerarsi molestie sessuali a tutti gli effetti. Ma non solo: dimostrerebbero il carattere aggressivo e violento del figlio del garante del Movimento 5 Stelle.

Posizioni contestate con forza dai legali di Ciro. “ L’affermazione non ha nulla a che vedere con la molestia sessuale” , la precisazione dei difensori: “È un modo di dire, molto poco elegante, che nel gergo maschile viene usato” . Accuse tendenziose e ininfluenti nel processo, in altre parole.

La testimonianza di Parvin Tadjk