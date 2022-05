Mannaia Zelensky sui filorussi, "suicidio Occidente" e Appendino: quindi, oggi...

- esce un film con protagonista Giulio Berutti, ovvero il fidanzato di Maria Elena Boschi. Il quale si intravede nudo come mamma l’ha fatto. Per Repubblica, l’ex ministro di Renzi sarebbe “in imbarazzo” perché il suo uomo, che di lavoro fa l’attore, si vede senza veli. Siamo seri? Saranno fattacci suoi

- è vero che in guerra tutto è possibile. E anche comprensibile. Però Zelensky ha messo fuorilegge 11 partiti filorussi. Direte: giusto, fanno intellighenzia col nemico. E sono d’accordo: "mannaia" giustificabile. Però questo significa che a Kiev l’opposizione interna è stata silenziata del tutto, senza contare che il decreto amplia pure il ventaglio dei reati d’opinione punibili dalla legge, tra cui “la giustificazione, il riconoscimento della legalità o la negazione dell'aggressione armata contro l’Ucraina”. Ripeto: comprensibile. Ma siamo sicuri che sia “giusto”?

- l’ex sindaco di Torino, Chiara Appendino, piange dopo l’assoluzione. Lacrime commoventi, su cui però dovrebbe riflettere il partito che l’ha candidata e a cui ancora oggi appartiene. Prima di condannare una persona senza appello, bisogna aspettare un processo, non seguire l’ira giustizialista dei vari Travaglio, Grillo e Di Battista

- la stampa Usa si interroga sulla fine che faranno le armi occidentali inviate in Ucraina. Perché una volta arrivate a Kiev, non ci sono soldati sul posto che possano controllare come vengano usate. Così per il Washington Post è alto il rischio che finiscano in mani sbagliate. Anche perché l’Ucraina, già prima della guerra, era il principale hub per il traffico di armi. E non è un problema da poco. Non è che tra un decennio ci ritroviamo quei mortai puntati contro i nostri soldati chissà dove? A pensarci, non sarebbe la prima volta…

- un barista fa pagare un decaffeinato 2 euro, il cliente s’infuria, chiama la municipale e lo fa multare perché il prezzo non era esposto nel menu cartaceo, ma solo in quello digitale. Finale: 1000 euro di multa. Morale: occhio al cliente infame

- Chiementi, presidente della Federgolf ed ex membro del Coni, dice che la Nazionale Italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini potrebbe essere ripescata per il Mondiale in Qatar a causa di una irregolarità dell’Ecuador. Sarebbe fico, sicuramente gagliardo. Ma parimenti imbarazzante

- a Uno Mattina si discute con Stefano Dominella, ex patron della Gattinoni, dello stile scelto da Laura Pausini per salire sul palco dell’Eurovision Song Contest. Sentenza di Dominella: “La Pausini si è vestita non tenendo conto della bilancia”. Vedete niente di strano? Nulla che ogni donna e ogni uomo non fa ogni mattina davanti a uno specchio? No, ovviamente. Se io indossassi magliettine attillate in stile Schwarzenegger assomiglierei più all’omino Michelin che a un bel fusto. Lo so e agisco di conseguenza. Scandalizzarsi e parlare di “body shaming” sulla Pausini è una stupidaggine

- per Orban l'Occidente è in preda ad una "follia suicida". "Il prossimo decennio sarà un'era di pericoli, incertezza e guerra" a causa della "follia del gender" e del "grande programma per la sostituzione della popolazione europea". Viktor la tocca piano

- Erdogan ribadisce: diremo no all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. E lo fa dopo che Stoltenberg ne aveva ridimensionato le posizioni. Come a dire: cari amici dell'Alleanza Atlantica, se volete il mio "sì" dovete conquistarvelo. E di solito il Sultano queste cose non le fa esattamente gratis. Chiedere a Angela Merkel sulla questione migranti