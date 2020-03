Mantova, albanese ruba in appartamento: 4 anni di carcere

Ieri, mercoledì 4 marzo, durante normali controlli nel centro di Mantova, alcuni agenti della squadra mobile della Questura hanno fermato un cittadino albanese 39enne, verso il quale la procura della Repubblica di Mantova aveva emesso un ordine di carcerazione. L’uomo era infatti stato accusato di furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. L’uomo è stato anche denunciato per aver guidato senza patente.

Il furto e la tentata fuga

Il 39enne, insieme ad altri suoi complici, nel gennaio del 2014 era stato individuato e fermato da una macchina dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Mantova, dopo che il gruppo aveva commesso un furto in un appartamento sito in via Svevo, a Porto Mantovano. Il condomino, rientrato nella sua abitazione, aveva infatti trovato tre estranei al suo interno e aveva quindi allertato le forze dell’ordine. Sul posto in pochi minuti era giunta una volante della polizia che aveva intercettato tre individui salire a bordo di una vettura, una Opel Astra. Questi, appena si erano accorti della polizia, avevano schiacciato l’acceleratore cercando di darsi velocemente alla fuga in direzione di Verona, e far perdere le proprie tracce. Da lì era quindi iniziato un inseguimento che era poi terminato con il blocco dell’auto da parte dei poliziotti. I fermati erano tutti di origini albanesi. Subito erano stati perquisiti sia i sospetti che l’automobile usata per scappare.

La refurtiva e gli arnesi per lo scasso

All’interno del veicolo erano stati ritrovati sia la refurtiva dell’ultimo colpo, bracciali, collane, orologi, sia attrezzi usati per entrare nell’abitazione depredata. I delinquenti, durante l’interrogatorio, avevano anche ammesso di aver tentato altri furti sempre nella zona e di aver sempre desistito perché sempre disturbati da qualcuno. Tutti erano stati quindi denunciati per i reati di furto aggravato in abitazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L’autista della vettura usata per fuggire era stato inoltre denunciato per guida senza patente. Ieri il 39enne è stato arrestato e trasportato alla Casa Circondariale di Mantova.

Dopo aver scontato la pena a Mantova, se ne tornerà in Albania

In carcere dovrà adesso scontare quattro anni di reclusione, terminati i quali con ogni probabilità verrà rimpatriato. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova, su disposizione di Paolo Sartori, Questore della Provincia di Mantova, Paolo Sartori, sta valutando la posizione dell’uomo per procedere, appena scontata la pena, alla sua espulsione dal nostro Paese.