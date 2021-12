Marò, procura di Roma chiede l'archiviazione

Il quadro degli elementi raccolti relativamente all'inchiesta sui due marò non è sufficiente per far partire il processo, e per questa ragione la procura della Repubblica di Roma ha deciso di chiedere l'archiviazione.

Questo quanto si apprende circa il caso dei due militari Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel febbraio del 2012 al largo delle coste del Kerala. Lo scorso mese di ottobre il Tribunale arbitrale dell'Aja aveva chiuso ufficialmente il procedimento dopo aver avuto le rassicurazioni da parte dell'Italia di proseguire con l'inchiesta nel paese d'origine dei due marò. Era stato così aperto un fascicolo di indagine per omicidio volontario, portato avanti dal pubblico ministero Erminio Amelio. I due militari sono stati più volti ascoltati dalla procura, ed è stata disposta anche una perizia sulla macchina fotografica trovata a bordo della Enrica Lexie, nave su cui erano in servizio gli indagati, e su un personal computer.

Lo scorso luglio Girone e Latorre sono stati sottoposti ad un ulteriore interrogatorio da parte della procura, e gli ultimi accertamenti hanno infine portato i pm, coordinati dal procuratore Michele Prestipino e dal pubblico ministero Erminio Amelio, a chiedere al giudice per le indagini preliminari di archiviare le accuse. Gli elementi di prova, infatti, sono stati giudicati "insufficienti a garantire l'instaurazione di un processo" . Quanto agli studi tecnici, balistici e autoptici condotti in India con regole fra l'altro dissimili da quelle italiane, questi non sono utilizzabili. E non sono ovviamente ripetibili. I corpi dei pescatori sono stati cremati.

Non solo. Dalle indagini è emerso che le regole di ingaggio a bordo della Enrica Lexie erano state rispettate. All'avvicinarsi del barchino, arrivato a 90-100 metri, i membri dell'equipaggio della nave avevano prima mostrato le armi e poi sparato in acqua. Il pensiero, in quei momenti concitati, era stato quello di avere a che fare con dei pirati, come confermato anche dal personale indiano presente a bordo.