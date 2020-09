La mascherina cambia ancora: ecco chi dovrà indossarla seguendo le nuove regole

C'è il via libera del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l'utilizzo della mascherina trasparente a scuola. Ad indossarla saranno i docenti mentre agli alunni, purché '' siano fermi e seduti '', basterà rispettare la distanza di un metro tra i banchi.

Mascherina obbligatoria per i docenti

Salvo improvvise inversioni di rotta, la nuova regola prevede che i docenti - di tutti gli istituti e ordini - dovranno indossare la mascherina trasparente. Il dispositivo consente di leggere il labiale degli insegnati e facilita la comprensione e il dialogo anche in caso di alunni non udenti. Il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha dato il via libera - a quanto apprende l' Adnkronos Salute - a questo tipo di dispositivi indispensabili negli istituti per ragazzi sordomuti. Il progetto, unico in Italia, delle mascherine trasparenti è stato presentato al team del commissario per l'emergenza Arcuri dall'azienda 'Under Shield' di Fontaniva (Padova), che lo ha elaborato insieme all'Istituto per sordi Magarotto di Padova e Roma. " Il Cts - riferisce all'Adnkronos Salute Paolo Pandin, fondatore di 'Under Shield' - chiedeva che questo tipo di mascherine avessero il marchio Ce e noi ci siamo adeguati. La settimana prossima le nostre mascherine trasparenti saranno omologate come dispositivi di protezione. Siamo quindi pronti a partire con la produzione ".

Distanza di 1 metro tra i banchi per gli studenti