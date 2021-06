"Niente mascherine all'aperto". Ora c'è la data che fa sperare

Da oggi gran parte del Paese è in zona bianca grazie al decremento dei casi in pressoché tutte le regioni d'Italia. La zona bianca è sinonimo di restrizioni minime e, soprattutto, di libertà assoluta di movimento senza limiti orari. Caduto il coprifuoco e riaperte tutte le attività, restano da rispettare solo gli obblighi di distanziamento e di indossare la mascherina anche all'aperto. Ma anche quest'ultima imposizione potrebbe ben presto cadere per fare un ulteriore passo in avanti verso la fine del tunnel pandemico. È quanto dichiarato Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) alla luce degli ultimi dati epidemiologici.

" Credo che entro fine mese si possa ragionare sullo stop all'obbligo della mascherina all'aperto. Sono ottimista, soprattutto in quelle tegioni in zona bianca dove i casi sono davvero pochi ", ha dichiarato Anelli all'Adnkronos. Il medico, quindi, ha aggiunto che " c'è un miglioramento epidemiologico evidente e siamo in una fase in cui abbiamo un abbattimento della mortalità dei nuovi casi ". Poter tornare a passeggiare per le città senza mascherina, anche a livello psicologico, rappresenterà il superamento di un ostacolo importantissimo nel ritorno alla normalità per il Paese. L'Italia vorrebbe accodarsi a quanto deciso dalla Francia, dove dal 30 giugno si potrà circolare all'aperto senza mascherine.

Tuttavia, non tutti sono concordi con Filippo Anelli e c'è chi smorza gli entusiasmi. Uno è Francesco Menichetti, virologo e primario di malattie infettive dell'ospedale di Pisa, che con l'Adnkronos ha morso il freno in tal senso, spostando in avanti l'abbattimento dell'obbligo di mascherina. " Io l'obbligo di mascherina non lo rimuoverei. Non sarei favorevole alla rimozione, poi decideranno le autorità ", ha affermato il virologo. Fracesco Menichetti, quindi, ha specificato: " È possibile all'aperto tra vaccinati, tra chi ha il certificato verde ed è distanziato. Questo è accettabile e logico. Potrei toglierla una volta che sono all'aperto al mare, però toglierle come abitudine io aspetterei ".